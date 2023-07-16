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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

سوريا تعلن دعمها قرارات القاهرة وجهودها المخلصة لوقف سفك الدماء في السودان

سوريا تعلن دعمها
سوريا تعلن دعمها قرارات القاهرة وجهودها المخلصة لوقف سفك الد

أعلنت سوريا، اليوم الأحد، دعمها قرارات قمة القاهرة الهادفة إلى وضع حد للأزمة السودانية المتفاقمة، ووقف سفك الدماء والدمار في السودان الشقيق.

ونقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا"، اليوم الأحد، عن مصدر مسؤول في وزارة الخارجية والمغتربين، قوله "انعقدت في القاهرة مؤخرا قمة دول جوار السودان وبمشاركة الجامعة العربية والاتحاد الإفريقي، وذلك بهدف المساعدة على وضع حد للأزمة السودانية المتفاقمة".

وتابع: "خرجت هذه القمة بأفكار أكدت على ضرورة الاحترام الكامل لسيادة ووحدة السودان وسلامة أراضيه وعدم التدخل في شؤونه الداخلية والتعامل مع النزاع القائم على أنه شأن داخلي، والتشديد على أهمية عدم تدخل أي أطراف خارجية في الأزمة".

وأضاف المصدر: "كما شددت القمة في بيانها الختامي على التزام الأطراف السودانية بالوقف الفوري والمستدام لإطلاق النار لإنهاء الأزمة والحفاظ على الدولة السودانية ومؤسساتها، وتوافقت القمة على تشكيل لجان بشأن إنهاء الأزمة".

وقال: "إن الجمهورية العربية السورية التي تعتبر السودان جزءا غاليا وعزيزا لا يتجزأ من شعبنا وأرضنا العربية تدعم قرارات قمة القاهرة وكل الجهود المخلصة التي بذلت لوقف سفك الدماء والدمار في السودان الشقيق، وتؤكد على أهمية النتائج التي خرجت بها قمة القاهرة وتنفيذها، بما يخدم مصلحة الشعب السوداني في ضمان الأمن والاستقرار".

وختم المصدر: "إن انتقال الأزمات الخطيرة من بلد عربي إلى آخر نتيجة تدخلات خارجية أصبح معروفا، ويقتضي من كل دولنا العربية والدول الصديقة المخلصة العمل على وقف هذه الأزمات، ومنع استثمارها لمصالح ضيقة لمن لا يريد لأمتنا الخير والأمن والاستقرار والتنمية".

واستضافت مصر، الخميس الماضي، مؤتمر قمة دول جوار السودان، بمشاركة قادة كل من إثيوبيا، وإريتريا، وجنوب السودان، وتشاد، وليبيا، وأفريقيا الوسطى، ورئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، وأمين عام جامعة الدول العربية، لبحث سُبل إنهاء الصراع الحالي والتداعيات السلبية له على دول الجوار.
واتفق رؤساء وقادة دول جوار السودان خلال الاجتماع على تشكيل آلية وزارية لمتابعة الأزمة السودانية ووضع خطة عمل تنفيذية لتسوية الوضع، وإنهاء الاشتباكات المتواصلة هناك منذ منتصف أبريل الماضي بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع.

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