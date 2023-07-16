عن الهجرة.. «البحوث الإسلامية» يطلق حملة توعية في جميع المحافظات

أعلن مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف عن إطلاق حملة توعية موسعة بمناسبة ذكرى هجرة النبي -صلى الله عليه وسلم- بعنوان: (الهجرة تخطيط وتوكل)، وذلك في إطار توجيهات الإمام الأكبر بتكثيف جهود التوعية في المواسم الدينية بما يحقق الهدف الأسمى في توعية المجتمع.

وقال الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية د. نظير عيَّاد، إن الحملة تأتي تحقيقًا لاستراتيجية الأزهر الشريف ورؤيته الدعوية والتوعوية في التواصل الجماهيري ومشاركة الناس همومهم قبل أفراحهم، والسعي الجادّ نحو استعادة القيم المجتمعية والأخلاقية بما ينعكس على صالح المجتمع وأهله.

أضاف الأمين العام أن هذه الحملة تستهدف ترسيخ مجموعة من القيم والمفاهيم المهمة في حياة الناس من خلال استحضار هجرة النبي -صلى الله عليه وسلم- وما شهدته من تخطيط دقيق وأخذ بالأسباب في سبيل تحقيق هدف أسمى، فضلًا عما تبعث به أحداث هذه الرحلة من رسائل حياتية مهمة تتمثل في البعد عن اليأس والاستمساك بالأمل والتوكل على الله مع العمل.

ومن المقرر أن تُنفَّذ الحملة بشكل مباشر من خلال تواصل وعاظ الأزهر وواعظاته مع الجمهور في قرى ومدن الجمهورية، فضلًا عن التواصل الإلكتروني عبر وسائل التواصل الاجتماعي بما يحقق الوصول إلى مختلف فئات المجتمع وشرائحه.