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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

شوبير يعلن عن مفاجأة بشأن إمام عاشور وصفقة انضمامه للأهلي

شوبير
شوبير

كشف الإعلامي أحمد شوبير عن موعد إعلان الأهلي لضم إمام عاشور عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

وكتب شوبير عبر صفحته:"الأهلي سوف يعلن ضم إمام عاشور خلال الساعات القليلة المقبلة.. البرازيلي جوستافو سوزا هو الأقرب لتدعيم مركز رأس الحربة في الأهلي".

كشف الناقد الرياضي أحمد عبد الباسط عن تفاصيل صادمة، قبل إعلان الأهلي عن صفقة ضم الدولي المصري إمام عاشور، لاعب فريق ميتلاند الدنماركي.

وقال أحمد عبد الباسط عبر قناة “أون تايم سبورتس":" البعض ادعى أن إمام عاشور لم يكن مصابا عندما عاد إلى مصر بحجة العلاج، والبعض الآخر ادعى أن اللاعب مصاب بشد في العضلة الخلفية، كل هذا ليس حقيقيا، الحقيقة أنه مصاب بقطع في وتر العضلة الخلفية وهذه أصعب  إصابة يمكن أن يتعرض لها أي لاعب في العضلة الخلفية".

وأضاف:" إمام عاشور جاء إلى مصر لتلقى العلاج من جانب طبيب منتخب مصر محمد أبو العلا ويتم إرسال تقرير يومي وأسبوعي بالفيديو لنادي ميتلاند الدنماركي".

وتابع:" المفاجأة أن إمام عاشور كان ينقطع لنحو أسبوعين مثلا عن العلاج، وكان من المفترض أن يعود إمام عاشور لنادي ميتلاند 20 يونيو الماضي وهذا لم يحدث لأنه علاجه لم يكتمل، وتم إرسال مخاطبات من الجانب المصري لنظيره الدنماركي بإن اللاعب لا يلتزم بمراحل تلقي العلاج، وبالفعل أرسل الجانب الدنماركي خطاب اعتذار عن ما يقوم به إمام عاشور".

وواصل:" هذه الإصابة تحتاج لمدة 3 شهور علاج، وكل يوم يغيب فيه عن تلقي العلاج يطول من مدة التعافي ويجعله عرض للتعرض لنفس الإصابة في اي وقت".

واختتم:" من المتوقع زيادة مدة فترة تعافي اللاعب من الإصابة لأنه لم يلتزم بالعلاج المحدد".

احمد شوبير

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