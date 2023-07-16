مباحثات بين الأسد ورئيس الوزراء العراقي.. ماذا دار بينهما؟

أجرى الرئيس السوري بشار الأسد مباحثات مع رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، الذي وصل اليوم الأحد إلى دمشق في زيارة رسمية.

وأجرى الرئيس الأسد مباحثات مع رئيس الوزراء العراقي وتناولت العلاقات الثنائية والتعاون بين البلدين في مختلف المجالات، إضافة إلى القضايا ذات الاهتمام المشترك.





وكانت مراسم استقبال رسمية في قصر الشعب، حيث استقبل الأسد رئيس الوزراء العراقي الذي وصل إلى سوريا في زيارة رسمية على رأس وفد يضم الدكتور فؤاد حسين نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية والسيد أثير سلمان وزير التجارة والفريق الركن قيس رحيمة نائب قائد العمليات المشتركة.