صور جديدة.. محمد رياض وعائلته بالعرض الأول لفيلم نجلهم عمر «حجر إيجابى»

عقد مساء أمس نادي السينما المستقلة الذي ينظمه المركز القومي للسينما برئاسة المونتيرة منار حسني، عرضًا لفيلم "حجر إيجابي" والذى أعقبه ندوة بحضور صناعهم وذلك بسينما الهناجر بدار الأوبرا المصرية، مساء أمس السبت.

‎ وحضر الندوة التي ناقشت الفيلم، نخبة من الفنانين والمخرجين وعلى رأسهم الفنان محمد رياض الذي دعم نجله بمشاركته في فيلم "حجر إيجابي"، وزوجته الفنانة رانيا محمود ياسين، ونجله عمر محمد رياض مؤلف الفيلم والمشارك فيه أيضًا،والفنانة القديرة شهيرة "جدة الفنان الشاب عمر محمد رياض ، والكاتب عمرو محمود ياسين،والفنان محمود ياسين "جونيور"،والفنانة سهر الصايغ،و رباب ابراهيم ، و عصام شاهين ،والمخرج حسني صالح ، و المخرج اشرف فايق ومجموعه كبيره من الشباب المشاركين في الفيلم ،وعدد من الصحفيين والإعلاميين.

‎يذكر أن نادي السينما المستقلة بالقاهرة يقيمه المركز القومي للسينما بالتعاون مع قطاع صندوق التنمية الثقافية.

فيلم حجر ايجابي

وتدور احداث فيلم "حجر ايجابي" حول تحول مقابلة صداقة طويلة بين الدكتور مراد والطبيب إلي جلسة علاج في نفس الوقت، يكتشف حمزة سبب مرض صديقة مراد ويبدأ في أول رحلة له من العلاج بعد علمه بإصابته بمرض النكران أو نكرانه لوفاة ابنه ويكتشف حمزه ان هناك خيوط وثلاثة أشخاص مهمه أدت إلي علاج وتحسن حالة صديقة النفسية من رغم أنها كانت في فترة زمنية صعبة علي الشعب المصري.

عرض فيلم حجر ايجابي

عرض فيلم حجر ايجابي

عرض فيلم حجر ايجابي

عرض فيلم حجر ايجابي

عرض فيلم حجر ايجابي

عرض فيلم حجر ايجابي

عرض فيلم حجر ايجابي

عرض فيلم حجر ايجابي

عرض فيلم حجر ايجابي

عرض فيلم حجر ايجابي

عرض فيلم حجر ايجابي