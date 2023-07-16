جيش الاحتلال يزعم اعتقال منفذ عملية إطلاق النار جنوب بيت لحم

زعم ناطق باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، أنه تم اعتقال المشتبه في تنفيذه لعملية إطلاق النار في وقت سابق اليوم عند حاجز تقوع العسكري، وذلك بعد حصاره داخل مسجد تحصن به وسط مدينة بيت لحم.

وكانت قوات الاحتلال قد اقتحمت المنطقة الصناعية في بلدة الدوحة، ومدينة بيت لحم، وسط إغلاق كافة مداخلها، وأطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع على الشبان الذين يتصدون للاقتحام.

وأفادت مصادر محلية، باندلاع مواجهات على إثر ذلك مع قوات الاحتلال، على طريق القدس الخليل وسط بيت لحم.

وأفادت وسائل إعلام عبرية، صباح اليوم، بإصابة ثلاث إسرائيليين أحدهما بحالة خطيرة، جرّاء عملية إطلاق نار عند حاجز تقوع قرب بيت لحم وانسحاب المنفذ.

وبحسب صحيفة "يديعوت أحرونوت"، فإن سيارة مسرعة أطلقت النار عند حاجز تقوع، وأصابت ثلاثة إسرائيليين وانسحب المنفذ من المكان.

وقالت صحيفة "إسرائيل اليوم" إنه تم نقل مصاب بجروح خطيرة في عملية إطلاق النار عند حاجز تقوع إلى مستشفى شعاري تسيديك، مشيرة إلى أنه حالته الصحية غير مستقرة.