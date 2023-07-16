نابولي| طارق السيد يوجه رسالة خاصة لجماهير المصري البورسعيدي

قال طارق السيد مدرب نادي المصري البورسعيدي، إن الفريق يسعى خلال الفترة المقبلة، من أجل التتويج بلقب كأس الرابطة، أمام نادي سيراميكا كيلوباترا يوم 22 يوليو المقبل.

وقال طارق السيد مدرب النادي المصري فى تصريحات إذاعية عبر برنامج فى الملعب وأنت سايق مع الإعلامي إبراهيم فايق:" النادي المصري كل تركيزه الفترة الحالية التتويج بلقب كأس الرابطة أمام سيراميكا يوم 22، والجميع هنا مجلس إدارة ولاعبين وجهاز فني الجميع لديه هدف واحد وهو التتويج بلقب مهم للنادي.

وأضاف السيد:" جماهير بورسعيد تحمل أعلام النادي فى كل الشوارع، والجماهير هنا فى بورسعيد تشبه الفريق بنادي نابولي الإيطالي، الذي حقق لقب الدوري فى إيطاليا، لذلك نحلم باللقب بعد غياب دام 25 عام عن تتويج المصري بأي ألقاب.

وأتم:" الجماهير تساندنا بكل قوة واللاعبين لديهم نفس هدفنا وهو التتويج باللقب لأنه سيكون أمر هام فى تاريخ النادي.