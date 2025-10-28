قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ناشط سياسي يشرح مراحل اتفاق السلام.. وجهود مصر في ترسيخها
الرئيس السيسي يُصدق على مبادرة "مصر معاكم" لرعاية القُصَّر من أبناء الشهداء
زاهي حواس: المتحف المصري الكبير رمز لفخر مصر وجسر يربط بين تراثنا العريق و طموحاتنا
وزارة المالية تطلق 6 عملات تذكارية احتفالًا بافتتاح المتحف المصري الكبير
وضع حجر أساس مشروعين جديدين بالقنطرة غرب باستثمارات 20.5 مليون دولار و4.6 آلاف فرصة عمل
تطعيم لاعبي الأهلي وجهاز الكرة ضد فيروس «A»
أخبار تهمك اليوم.. أسعار الذهب والدولار وتفاصيل حالة الطقس
السعودية وباكستان يتفقان على إطلاق إطار تعاون اقتصادي بين البلدين
إسلام صادق يكشف مفاجأة بشأن مباراتي بيراميدز في الدوري
مفيش خلافات مع الوزير.. 11 تصريحا ناريا لرئيس الجبلاية حول ملف الزمالك والمنتخب
اجتماع موسع بين التضامن والصحة لمتابعة تنفيذ المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية
مستشار وزير المالية: العملات التذكارية للمتحف المصري الكبير تخليد للحضارة المصرية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

المتحف المصري الكبير.. حلم استمر 15 عامًا يتحول إلى واقع

المتحف المصري الكبير
المتحف المصري الكبير
إسراء صبري

بعد رحلة طويلة من العمل والتخطيط امتدت لأكثر من 15 عامًا، اقترب المتحف المصري الكبير من أن يصبح أحد أعظم الصروح الثقافية في العالم، جامعًا بين عراقة التاريخ وروعة التصميم المعماري الحديث، ليكون واجهة مصر أمام العالم في حفظ التراث الإنساني.

بداية الفكرة ووضع حجر الأساس

تعود فكرة إنشاء المتحف المصري الكبير إلى عام 1992، حين بدأ التفكير في إقامة متحف عالمي يليق بمكانة مصر التاريخية وحضارتها الممتدة عبر آلاف السنين، وفي السنوات التالية، جرى وضع حجر الأساس للمشروع ليبدأ بذلك الحلم في التحول إلى واقع ملموس.

المرحلة الأولى.. إنشاء مركز ترميم عالمي

انطلقت المرحلة الأولى من المشروع بإنشاء مركز ترميم متكامل يُعد من الأكبر والأحدث في الشرق الأوسط، وتم تجهيزه بأحدث الأجهزة والتقنيات العلمية المتخصصة في صيانة وترميم الآثار، وقد بدأ المركز عمله فعليًا عام 2005، حيث استقبل آلاف القطع الأثرية لإجراء أعمال الترميم قبل عرضها في قاعات المتحف.

المرحلة الثانية.. تشكيل الأرض ورسم الملامح المعمارية

تضمنت المرحلة الثانية تسوية الأرض وتجهيزها لتأخذ الشكل المعماري المميز للمتحف، وبدأت فرق التصميم في إعداد الرسومات الهندسية الأولى عام 2005، واستمرت أعمال المراجعة والتطوير حتى عام 2008، حيث تم الانتهاء من جميع المستندات المعمارية تمهيدًا لطرح المشروع على شركات التنفيذ.

المرحلة الثالثة.. انطلاق التنفيذ وبداية الحلم الحقيقي

مع بداية عام 2010، تم تشكيل فريق الإشراف العام على المشروع وبدء إعداد مستندات الطرح للمقاولين. وفي نهاية عام 2011، طُرحت المستندات رسميًا، ليتم اختيار المقاول الفائز في مارس 2012، معلنًا بدء التنفيذ الفعلي للمتحف المصري الكبير، الذي بات اليوم على مشارف افتتاحه كأحد أكبر وأهم المتاحف في العالم.

المتحف المصري المتحف المصري الكبير الشرق الأوسط ترميم الآثار

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

نزل 500 جنيه.. تراجع كبير في سعر الذهب عيار 21 الآن

أسعار الذهب

انهيار أسعار الذهب اليوم في مصر.. خسائر تاريخية تضرب عيار 21 الآن

مصرع مدير بنك

اصطدمت سيارته بكتلة خرسانية.. مصرع مدير بنك في حادث بالمنوفية

سعر الذهب اليوم

سعر الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 28 أكتوبر في مصر

أسعار الدواجن

مفاجأة في أسعار الدواجن والبيض اليوم الثلاثاء

صورة أرشيفية

بعد مأساة طفلة العرسة.. القوارض تهاجم قرى في سوهاج وسط صرخات الأهالي

حسين لبيب

تامر عبد الحميد: حسين لبيب يتقدم باستقالته من رئاسة نادي الزمالك

الزمالك

سهام صالح: أحمد عبدالرؤوف قد يكون المدير الفني للزمالك في السوبر المصري

ترشيحاتنا

البرتقال

الوقاية من السرطان .. فوائد غير متوقعة للبرتقال

ليلي علوي

ليلى علوي بإطلالة ملكية راقية باللون الأبيض في ختام مهرجان الجونة

رنجة مطبوخة

طريقة عمل رنجة مطبوخة بالصلصة والفحم

بالصور

طريقة عمل البسبوسة الأصلية أفضل من المحلات

طريقة عمل البسبوسة الأصلية مثل المحلات
طريقة عمل البسبوسة الأصلية مثل المحلات
طريقة عمل البسبوسة الأصلية مثل المحلات

طريقة عمل الكريب الحلو والمالح في المنزل بخطوات سهلة

طريقة عمل الكريب الحلو والمالح في المنزل بخطوات سهلة
طريقة عمل الكريب الحلو والمالح في المنزل بخطوات سهلة
طريقة عمل الكريب الحلو والمالح في المنزل بخطوات سهلة

سهلة التنفيذ.. طريقة فعالة لعلاج بثور البشرة واستعادة إشراقتها

طريقة فعالة لعلاج بثور البشرة واستعادة إشراقتها
طريقة فعالة لعلاج بثور البشرة واستعادة إشراقتها
طريقة فعالة لعلاج بثور البشرة واستعادة إشراقتها

مضغ اللبان يوميًا.. عادة بسيطة تصنع المعجزات في صحتك وجمالك ودماغك

مضغ اللبان يوميًا.. عادة بسيطة تصنع المعجزات في صحتك وجمالك ودماغك
مضغ اللبان يوميًا.. عادة بسيطة تصنع المعجزات في صحتك وجمالك ودماغك
مضغ اللبان يوميًا.. عادة بسيطة تصنع المعجزات في صحتك وجمالك ودماغك

فيديو

السنوار

شاهد.. الاحتلال الإسرائيلي يبث فيديو جديد للسنوار في غزة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: هل تُعيد مصر رسم خريطة الشرق الأوسط من بوابة إعمار غزة ؟

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة.

د. آية الهنداوي تكتب: الشباب العربي والحرب المفقودة.. الصحة النفسية على صفيح ساخن

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: المتحف المصري الكبير: حين تتحدث الحضارة بلغة العصر

د. عصام محمد عبد القادر - أستاذ ورئيس قسم المناهج _ جامعة الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: فقه المشاعر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: هتخلفي يعنى هتخلفي!!

المزيد