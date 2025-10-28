انخفاض كبير في سعر الدولار اليوم.. هل يودع الـ47 جنيهًا؟

تراجع سعر الدولار أمام الجنيه، بشكل ملحوظ اليوم الثلاثاء 28 أكتوبر 2025 لتواصل العملة الأمريكية خسائرها التي بدأتها منذ مطلع الأسبوع الجاري، وسط حالة من التفاؤل في الأسواق وتحسن نسبي في مؤشرات السيولة النقدية بالبنوك.

سعر الدولار في البنك الأهلي

وفي الوقت نفسه، سجل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري 47.35 جنيه للشراء و47.45 جنيه للبيع، بينما جاء في بنك مصر عند 47.34 جنيه للشراء و47.44 جنيه للبيع، في إشارة إلى استمرار الاتجاه التنازلي على نطاق واسع في الجهاز المصرفي.



انخفاض سعر الدولار بالبنوك

جاء التراجع الجديد في سعر الدولار اليوم ليعكس اتجاهًا هبوطيًا مستمرًا منذ أيام، حيث سجل أدنى مستوى له في بنك أبو ظبي التجاري عند 47.29 جنيه للشراء و47.39 جنيه للبيع، وهو أقل مستوى منذ أكثر من شهر، فيما تراوح السعر في باقي البنوك بين 47.30 و47.45 جنيه.

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

وفقًا لآخر تحديثات البنك المركزي المصري، بلغ سعر الدولار 47.36 جنيه للشراء و47.50 جنيه للبيع.

أسعار الدولار اليوم في عدد من البنوك

البنك الأهلي المصري: 47.35 جنيه للشراء – 47.45 جنيه للبيع

بنك مصر: 47.34 جنيه للشراء – 47.44 جنيه للبيع

بنك قناة السويس: 47.35 جنيه للشراء – 47.45 جنيه للبيع

بنك الإسكندرية: 47.34 جنيه للشراء – 47.44 جنيه للبيع

البنك التجاري الدولي (CIB): 47.34 جنيه للشراء – 47.44 جنيه للبيع

المصرف المتحد: 47.33 جنيه للشراء – 47.43 جنيه للبيع

بنك البركة: 47.32 جنيه للشراء – 47.42 جنيه للبيع

البنك المصري الخليجي: 47.32 جنيه للشراء – 47.42 جنيه للبيع

بنك أبو ظبي التجاري: 47.29 جنيه للشراء – 47.39 جنيه للبيع

بنك كريدي أجريكول: 47.30 جنيه للشراء – 47.40 جنيه للبيع

البنك العقاري المصري العربي: 47.33 جنيه للشراء – 47.43 جنيه للبيع



أسباب تراجع سعر الدولار أمام الجنيه

هذا التراجع الكبير يرجع إلى زيادة المعروض من العملة الصعبة داخل السوق، مدعومة بارتفاع عائدات السياحة والصادرات وتحويلات المصريين العاملين بالخارج، بالإضافة إلى تراجع الطلب على الدولار من قبل المستوردين بعد استقرار أسعار السلع عالميًا.

كما أشار عدد من الخبراء إلى أن الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي خلال الفترة الأخيرة، مثل تعزيز آليات مرونة سعر الصرف وضبط السوق الموازية، أسهمت في خفض المضاربات غير المشروعة على الدولار، ما انعكس إيجابًا على توازن السوق.