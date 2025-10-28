انخفاض كبير في سعر الدولار اليوم.. هل يودع الـ47 جنيهًا؟

قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الرئيس السيسي يصدق على مبادرة "مصر معاكم" لرعاية القصر من أبناء الشهداء والمصابين
ناشط سياسي يشرح مراحل اتفاق السلام.. وجهود مصر في ترسيخها
الرئيس السيسي يُصدق على مبادرة "مصر معاكم" لرعاية القُصَّر من أبناء الشهداء
زاهي حواس: المتحف المصري الكبير رمز لفخر مصر وجسر يربط بين تراثنا العريق و طموحاتنا
وزارة المالية تطلق 6 عملات تذكارية احتفالًا بافتتاح المتحف المصري الكبير
وضع حجر أساس مشروعين جديدين بالقنطرة غرب باستثمارات 20.5 مليون دولار و4.6 آلاف فرصة عمل
تطعيم لاعبي الأهلي وجهاز الكرة ضد فيروس «A»
أخبار تهمك اليوم.. أسعار الذهب والدولار وتفاصيل حالة الطقس
السعودية وباكستان يتفقان على إطلاق إطار تعاون اقتصادي بين البلدين
إسلام صادق يكشف مفاجأة بشأن مباراتي بيراميدز في الدوري
مفيش خلافات مع الوزير.. 11 تصريحا ناريا لرئيس الجبلاية حول ملف الزمالك والمنتخب
اجتماع موسع بين التضامن والصحة لمتابعة تنفيذ المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية
تراجع سعر الدولار أمام الجنيه، بشكل ملحوظ اليوم الثلاثاء 28 أكتوبر 2025 لتواصل العملة الأمريكية خسائرها التي بدأتها منذ مطلع الأسبوع الجاري، وسط حالة من التفاؤل في الأسواق وتحسن نسبي في مؤشرات السيولة النقدية بالبنوك.

سعر الدولار في البنك الأهلي

وفي الوقت نفسه، سجل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري 47.35 جنيه للشراء و47.45 جنيه للبيع، بينما جاء في بنك مصر عند 47.34 جنيه للشراء و47.44 جنيه للبيع، في إشارة إلى استمرار الاتجاه التنازلي على نطاق واسع في الجهاز المصرفي.

سعر الدولار رسميًا الآن

انخفاض سعر الدولار بالبنوك 

جاء التراجع الجديد في سعر الدولار اليوم ليعكس اتجاهًا هبوطيًا مستمرًا منذ أيام، حيث سجل أدنى مستوى له في بنك أبو ظبي التجاري عند 47.29 جنيه للشراء و47.39 جنيه للبيع، وهو أقل مستوى منذ أكثر من شهر، فيما تراوح السعر في باقي البنوك بين 47.30 و47.45 جنيه.

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

وفقًا لآخر تحديثات البنك المركزي المصري، بلغ سعر الدولار 47.36 جنيه للشراء و47.50 جنيه للبيع.

أسعار الدولار اليوم في عدد من البنوك 

البنك الأهلي المصري: 47.35 جنيه للشراء – 47.45 جنيه للبيع

بنك مصر: 47.34 جنيه للشراء – 47.44 جنيه للبيع

بنك قناة السويس: 47.35 جنيه للشراء – 47.45 جنيه للبيع

بنك الإسكندرية: 47.34 جنيه للشراء – 47.44 جنيه للبيع

البنك التجاري الدولي (CIB): 47.34 جنيه للشراء – 47.44 جنيه للبيع

المصرف المتحد: 47.33 جنيه للشراء – 47.43 جنيه للبيع

بنك البركة: 47.32 جنيه للشراء – 47.42 جنيه للبيع

البنك المصري الخليجي: 47.32 جنيه للشراء – 47.42 جنيه للبيع

بنك أبو ظبي التجاري: 47.29 جنيه للشراء – 47.39 جنيه للبيع

بنك كريدي أجريكول: 47.30 جنيه للشراء – 47.40 جنيه للبيع

البنك العقاري المصري العربي: 47.33 جنيه للشراء – 47.43 جنيه للبيع

رسميا الآن| سعر الدولار اليوم الإثنين 24-2-2025 بعد بيان البنك المركزي

أسباب تراجع سعر الدولار أمام الجنيه

هذا التراجع الكبير يرجع إلى زيادة المعروض من العملة الصعبة داخل السوق، مدعومة بارتفاع عائدات السياحة والصادرات وتحويلات المصريين العاملين بالخارج، بالإضافة إلى تراجع الطلب على الدولار من قبل المستوردين بعد استقرار أسعار السلع عالميًا.

كما أشار عدد من الخبراء إلى أن الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي خلال الفترة الأخيرة، مثل تعزيز آليات مرونة سعر الصرف وضبط السوق الموازية، أسهمت في خفض المضاربات غير المشروعة على الدولار، ما انعكس إيجابًا على توازن السوق.

