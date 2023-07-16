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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

قالي مينفعش نشتغل سوا.. حسين حجاج يكشف حقيقه خلافه مع محمد هنيدي

حسين حجاج
حسين حجاج

كشف الفنان حسين حجاج حقيقه خلافه مع الفنان محمد هنيدي قائلا :' مش زعلان من هنيدي كل الحكاية أن كان في لقاء تليفزيون وقالو لي مبيسألش عليك قولتلهم مبيسألش أنا اشتغلت معاه فيلم صعيدي في الجامعه الامريكيه وكان فيلم ناجح جدا.


تابع خلال حواره مع الإعلامية انجي هشام في برنامج المنسي عبر قناة هي:' مرة قابلته بعدها بسنه او اتنين قولتله ايه انت نسيتني ليه ؟ قالي مينفعش نشتغل مع بعض تاني قولتله طب ليه قالي اصل المشهد بتاعك كان حلو والناس لسه منسيتش لؤي لما الناس تنساه نرجع نشتغل تاني مع بعض


: تابع :' لقيت كلامه مش منطقي الناس لما بتلاقي حد ناجح في مشهد بتجيبه  لكن ده بيقول العكس لكن أنا مش زعلان منه ولا حاجه هو حر، أنا معرفش هوا جواه ايه أنا قابلته ساعتها في هيلتون رمسيس وكان معاه ساعتها الاستاذ هاني رمزي وانا كنت رايح اسلم على هاني رمزي.

 

يذكر، أن برنامج " المنسي" هو برنامج على قناة " هي" تقديم الإعلامية انجي هشام، ويذاع يومي السبت والأحد في تمام الساعة الحادية عشر والنصف مساءا  ويستضيف عددا من نجوم الفن والإعلامين الذي غابت عنهم أضواء الشهرة والنجومية.

حسين حجاج محمد هنيدي الفنان محمد هنيدي برنامج المنسي هاني رمزي

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