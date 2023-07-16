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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

الشرقية .. الكشف الطبي علي 550 حالة ضمن قافلة جامعة الزقازيق الطبية بقرية العواسجة

صدى البلد

اكد الدكتور خالد الدرندلي رئيس جامعة الزقازيق انه نظمت  الجامعة قافلة طبية تنموية شاملة بقرية العواسجة مركز ههيا بالشرقية وتم توقيع الكشف علي ٥٥٠ حالة من أهالى القرية في ٨ تخصصات طبية وذلك ضمن مبادرة "حياة كريمة" والتي انطلقت تحت رعاية الدكتورة جيهان يسري نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالتعاون مع محافظة الشرقية ممثلة في مديرية الصحة ومديرية الطب البيطري ومديرية الأوقاف بالشرقية.

 

اضاف رئيس جامعة الزقازيق انه رافق القافلة أساتذة وأطباء كلية الطب البشري تحت رعاية الدكتور أحمد عناني عميد كلية الطب البشري ومستشار رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية، والدكتورة أمل عطا وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، حيث تم الكشف علي ٥٥٠ حالة في ٨ تخصصات طبية مختلفة هى "باطنة ،متوطنة ، عظام ، روماتيزم، مخ وأعصاب ، قلب ، طب الأسرة ، وايضا الكشف عن أمراض الثدي" ، كما تم صرف الأدوية مجانا وتحديد الجرعات لكل حالة مرضية وذلك تحت إشراف الدكتورة أمل الجندي عميد كلية الصيدلة والدكتورة نهله يونس وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

 

واضاف رئيس جامعة الزقازيق أن إطلاق القوافل الطبية التوعوية يأتى في إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" واستكمالًا لدور الجامعة ومسئولياتها في خدمة المجتمع المصري والبيئة المحيطة ووصول الخدمات الطبية والعلاجية والتوعوية إلى أهالى المناطق الأكثر احتياجًا، في ضوء المسئولية المجتمعية للجامعة وتنفيذ خطتها التي من أهم أولوياتها تحسين مؤشرات الخدمة الطبية وتقديم خدمات علاجية متميزة.

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ومن جانبها أشارت الدكتورة جيهان يسري نائب رئيس الجامعة إلى أن القافلة قدمت برامج توعوية في عدة مجالات ، حيث قام أطباء طب الأسرة بعقد ندوة توعوية عن طرق الوقاية من سرطان الثدي ومسبباته وطرق الفحص الذاتي، كما شاركت مديرية الصحة بإرسال سيارة تنظيم الأسرة لمرافقة القافلة، وقام الأطباء بالكشف علي سيدات القرية وصرف وسائل تنظيم الأسرة مجانا  ، كما نظمت كلية التربية النوعية ورشة عمل عن طرق صناعة الإكسسوارات والحلي.

وأضافت نائب رئيس الجامعة أن مديرية الطب البيطري بالشرقية شاركت بالكشف علي الحيوانات وقاموا بفحص بعض الحيوانات والماشية وتقديم التطعيمات لهم ، كما قامت كلية الزراعة بعقد ندوة توعوية عن الصناعات الغذائية وكيفية صناعة المربي بالمنزل وطرق تجفيف الخضروات بالإضافة إلى عقد مديرية الأوقاف ندوة عن التعايش السلمي بين الأفراد وتحقيق المواطنة.

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