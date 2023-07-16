المقاولون العرب يعود سريعا ويسجل التعادل في شباك الأهلي

نجح المقاولون العرب في إحراز هدف التعادل في شباك النادي الأهلي في اللقاء الذي يجمع بينهما الأن ضمن منافسات الجولة الـ 34 من بطولة الدوري الممتاز لتصبح نتيجة اللقاء 1-1



وأحرز جوزيف أوتشايا خدف تعادل المقاولون العرب في الدقيقة 24 بعد تنفيذ ركلة حرة للمقاولون بالقرب من منطقة جزاء الأهلي جهة اليمين نفذها عمر فتحي بعرضية إلى داخل منطقة الجزاء اهداها أحمد علاء بالرأس إلى جوزيف أوتشايا المتمركز وحيدا داخل منطقة الــ 6 ياردات فسدد الأخير كرة قوية سكنت المرمى.



ونجح أليو ديانج في إحراز هدف التقدم في الدقيقة 16 من عمر الشوط الأول بعد تمريرة من أحمد نبيل كوكا إلى أليو ديانج وضعته في انفراد تام بالمرمى فاستلم الأخير الكرة على الفخذ بشكل رائع ثم سدد كرة قوية ارتطمت بباطن العارضة وسكنت يسار المرمى.

وجاء تشكيل الفريق على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد فخري ورامي ربيعة وخالد عبد الفتاح وكريم الدبيس.

خط الوسط: أليو ديانج ومحمد مجدي أفشة وأحمد نبيل كوكا وطاهر محمد طاهر ومحمد الضاوي كريستو.

خط الهجوم: محمد شريف.