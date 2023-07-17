هذا ما يحدث لجسمك عند تناول الفلفل الأسود؟

يعتبر الفلفل الأسود من التوابل المفيدة لصحة الإنسان، ويشتهر على نطاق واسع بمظهره والنكهة الحارة واللاذعة ، مما يجعله مكونًا شائعًا في العديد من البلدان في جميع أنحاء العالم، من حيث الفوائد ،وتناوله يساعد الجسم على امتصاص عناصره الغذائية بشكل أفضل، وهو ما يساهم في الحصول فوائد إضافية غير المتعارف عليها وفقاً لموقع Timesofindia سوف نتعرف على فوائد الفلفل الاسود على الصحة..



فوائد الفلفل الاسود على الصحة:

يحسّن عملية الهضم، كما أن الفلفل الأسود له فوائد عديدة للجهاز الهضمي، فهو يعمل على تحفيز إفراز حمض الهيدروكلوريك في المعدة، وبدوره يعزّز هضم البروتينات والمكونات الغذائية الأخرى، مما يساعد على تحسين عملية الهضم.

- يحمي من تسوّس الأسنان؛ إذ يحتوي الفلفل الأسود على خصائص مضادة للجراثيم والبكتيريا، كما أن استخدامه مباشرة على الأسنان المصابة يقلّل من آلام وأمراض اللثة.



وجد أن للفلفل الأسود فوائد رائعة في الوقاية من السرطان وخاصة سرطان الثدي، حيث يعمل البيبريدين الموجود فيه كمضاد للأكسدة، ويساعد في الوقاية من نمو الخلايا السرطانية.



إذا كنت تعاني من التهاب المفاصل الروماتويدي ، فيمكنك اضافه الفلفل الاسود إلى النظام الغذائي الخاص بك ، فقد أثبتت البحوث التي تنطوي على مشاركين مصابين بالتهاب المفاصل ، وجود صلة بين استهلاك الفلفل الأسود والإحساس بالألم ،فمن المرجح أن تكون تلك الصلة نتيجة تأثير المركبات المضاده للالتهابات.



الحفاظ على صحة الشعر من فوائد الفلفل الاسود للشعر أنه يعالج الشعر التالف وقشرة الرأس البيضاء، كما أنه يعيد للشعر الحيوية واللمعان.



أما طريقة استخدامه للشعر تكون عن طريق طحن حبوب الفلفل الأسود ثم خلطها مع لبن الزبادي، ودهن الشعر بها لمدة ربع ساعة، ثم يُغسل الشعر بشكل جيد، وتكرر هذه العملية لمدة أسبوع لملاحظة الفرق.



ووفقا لدراسة حديثة نشرت في مجلة الطب البديل والتكميلي أن استنشاق رائحة زيت الفلفل الأسود على كرة من القطن يمكن أن تساعد على تقليل الرغبة الشديدة للحصول على النيكوتين ، مما يساعد في الإقلاع عن التدخين حيث أن استنشاق الفلفل الأسود يعطى إحساس في الحلق يحاكي الاحساس المرتبط بالتدخين



علاج الربو ونزلات البرد يعد الفلفل علاجًا طبيعيًا للاحتقان والربو والجيوب الأنفية، بسبب خصائصه المضادة للالتهابات القوية.

كما يعد الفلفل الأسود طارد طبيعي للبلغم والذي يساعد على تفتيت المخاط ،وترسبات البلغم في الجهاز التنفسي بسبب نزلات البرد.



، مما يساعد في تخليص الممرات الأنفية من الجراثيم وتنظيفها من خلال الحث على العطس أو السعال وجعل التنفس أكثر سهولة.



يعالج الفلفل الأسود القرحة الهضمية، فقد أظهرت العديد من الدراسات أنّ الفلفل الأسود غنيّ بمضادات الأكسدة والالتهابات، مما يساعد على تقوية الدفاع المخاطي في المعدة، وبالتالي الحدّ من القرحة الهضمية المزعجة للكثيرين

الفلفل الأسود هو غذاء حراري يساعد في تسريع عملية التمثيل الغذائي، وزيادة حرق السعرات الحرارية من خلال تحفيز إنتاج الحرارة في الجسم ،لذلك له تأثير كبير على معدل الأيض في الجسم، والشعور بالشبع، وأكسدة وحرق الدهون.