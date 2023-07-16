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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

وزير التنمية المحلية يتابع معدلات تنفيذ المشروعات التنموية والخدمية بالقاهرة والجيزة

وزير التنمية المحلية
وزير التنمية المحلية

عقد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية ، اجتماعاً مع اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة وعدد من قيادات الوزارة والمحافظتين وذلك بمقر وزارة التنمية المحلية بالحي الحكومي بالعاصمة الادارية الجديدة .

وشهد الاجتماع متابعة معدلات تنفيذ المشروعات التنموية والخدمية الجارية علي أرض المحافظتين في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى وتكليفات رئيس مجلس الوزراء فيما يخص عدد من الملفات المهمة التى تمس حياة المواطنين .

كما حرص وزير التنمية المحلية علي متابعة  المشروعات التي سيتم تنفيذها بمحافظتي القاهرة والجيزة ضمن الخطة الاستثمارية الجديدة للعام المالى 2023 – 2024 وعلى رأسها مشروعات تطوير ورصف الطرق والميادين والشوارع بالمحافظتين وكذا تنفيذ بعض مشروعات الكهرباء والأمن والإطفاء وتحسين البيئة والتي ستعمل على تلبية احتياجات المواطنين وتحسين الخدمات الأساسية المقدمة من الإدارة المحلية لهم والعمل على تحقيق التنمية في القطاعات المختلفة تماشيًا مع الجهود المبذولة للدولة .

وخلال اللقاء تابع وزير التنمية المحلية مع محافظي القاهرة و الجيزة جهود الأجهزة التنفيذية بالتعاون مع قوات انفاذ القانون والجهات المعنية لتنفيذ المرحلة الثالثة من الموجة الـ21 لإزالة التعديات علي أملاك وأراضي الدولة والبناء المخالف والحفاظ علي الأراضي الزراعية.

وشدد اللواء هشام آمنة علي أهمية التعامل بكل حسم مع أى مخالفات أو تعديات يتم رصدها في المهد وإزالتها على الفور وتفعيل منظومة المتغيرات المكانية واتخاذ الاجراءات القانونية تجاه المعتدين .

وأشاد وزير التنمية المحلية بجهود محافظتي القاهرة والجيزة في تحسين مستوي الخدمات المقدمة للمواطنين من أبناء المحافظتين ومتابعة تنفيذ المشروعات القومية الجارية وعلي رأسها المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " بالجيزة وتطوير العشوائيات والمناطق الخطرة بالقاهرة بما يسهم في تحسين مستوي معيشة أبناء المحافظتين .

كما تطرق الاجتماع إلي متابعة جهود محافظتي القاهرة والجيزة فيما يخص ملف المخلفات و المنظومة الجديدة للمخلفات الصلبة بالمحافظتين ومشروعات البنية التحتية وجهود متابعة الشركات العاملة في المنظومة للقيام بخدمات الجمع والنقل للقمامة ونظافة الشوارع والمرافق العامة وعمليات التدوير والمعالجة والدفن الصحى الآمن للمخلفات بما يساهم في تحسين مستوى النظافة بالقاهرة والجيزة  والحصول على رضا المواطنين عن تلك الخدمة المهمة وإعادة الشكل الجمالى والحضارى للمحافظتين   .

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وزير التنمية المحلية التنمية المحلية القاهرة هشام امنة

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