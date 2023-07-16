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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

ممثل الرئيس: توصيات كثيرة نتجت عن القمة التنسيقية للاتحاد الإفريقي

الرئيس السيسى
الرئيس السيسى

قال أشرف سويلم، الممثل الشخصي للرئيس عبدالفتاح السيسي في منظمة النيباد، مساعد وزير الخارجية للمنظمات والتجمعات الإفريقية، إن القمة التنسيقية للاتحاد الإفريقي التي عقدت بالعاصمة الكينية نيروبي، اليوم الأحد، خرجت بالعديد من التوصيات، وأن جزءًا كبيرًا منها له علاقة بعرض حالة الاندماج في القارة.

وأضاف "سويلم" لـ"القاهرة الإخبارية" أن من بين التوصيات التي خرجت بها القمة ما هو معني بموقف تنفيذ اتفاقية التجارة الحرة، وجانب آخر متعلق بحالة التكامل وتقسيم العمل بين مفوضية الاتحاد الإفريقي من جانب والمنظمات والتجمعات الإفريقية من جانب آخر.

وتابع: "القمة تضمنت جزءًا مهمًا يخص مصر كونها رئيس اللجنة الفرعية للشؤون المالية في الاتحاد، وهو إقرار ميزانية الاتحاد الإفريقي بنجاح للعام المقبل تحت الرئاسة المصرية".

الرؤساء بالقمة 

وذكر مساعد وزير الخارجية المصري، أن عددًا من الرؤساء بالقمة قدموا عددًا من التقارير، ومن بينهم الرئيس المصري، الذي قدم تقريرًا عن تطور العمل في "النيباد" بحكم منصبه كرئيس اللجنة التوجيهية لرؤساء دول وحكومات وكالة الاتحاد الإفريقي للتنمية "النيباد"، كما قدم عددًا من التوصيات التي تم إقرارها، بما في ذلك التركيز على تمويل البنية التحتية في القارة بالإضافة للتعاون ما بين الوكالة وبين سكرتارية اتفاقية التجارة الحرة على تسريع وتيره تنفيذها.

وذكر أن الوفد المصري حظي بالعديد من الإشادات على الجهود التي قام بها الرئيس السيسي خلال الفترة الماضية؛ منها استضافة مؤتمر تغير المناخ COP 27، بالإضافة لاستضافة القاهرة مؤتمر دول جوار السودان، وهو ما ثمنته الدول الإفريقية بأنها محاولة لإيقاف الاقتتال الحالي الجاري في السودان ووقف إطلاق النار وتوفير ممرات إنسانية.

كما تمت الإشادة باستضافة مصر لاجتماع مجلس إدارة بنك التنمية الإفريقي الذي يقوم بدور مهم في القارة، وحرص رئيس البنك على التوجه للوفد المصري وتقديم الشكر له بأنه"أفضل اجتماع سنوي لبنك التنمية الإفريقي الذي عقد في مصر وذلك على مدار عمر البنك أي ما يزيد على 50 سنة".

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