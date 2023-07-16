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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أمام زعماء أفريقيا.. السيسي يعرض رؤية مصر للتعامل مع التحديات المناخية.. فيديو

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

قدم الرئيس السيسي رؤية مصر بشأن المحاور التي يتعين التركيز عليها خلال الفترة القادمة.

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السيسي: يجب تكثيف الجهود مع الشركاء الدوليين والمنظمات التمويلية لمعالجة أزمة الديون

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نائب رئيس حزب المؤتمر: الرئيس السيسي حريص على تعزيز مسار التكامل الأفريقي

وقال الرئيس السيسي خلال كلمته في البند الخاص بتغير المناخ والاقتصاد الأزرق الفرص والتحديات للتكامل القاري،: "يجب توفير البيئة الدولية الداعمة واللازمة للتنفيذ، وبصفة خاصة التمويل الميسر والمناسب، وتعزيز النفاذ إليه، مع ضمان تناغم ذلك مع الملكية الوطنية، وألا يؤدي ذلك إلى خفض التمويل اللازم للقضاء على الفقر وتحقيق التنمية المستدامة".

 

وأضاف: "التعامل الفعال مع تحدي المديونية وارتفاع تكلفة التمويل، بما في ذلك اللجوء للحلول المبتكرة مثل آليات تبادل الديون، ومراجعة وشطب الرسوم والفوائد الإضافية".


وتابع: "لقد قدمتُ لكم رؤية مصر بشأن المحاور التي يتعين التركيز عليها، في إطار جهدنا المشترك، للتعامل مع التحديات المناخية، وإنني لآمل أن يتم الاستمرار في العمل على ترجمة تلك التوصيات إلى مبادرات قابلة للتنفيذ".

 

وأضاف: "قامت مصر إيماناً بذلك، بإطلاق عدد من المبادرات حول موضوعات المياه، والتكيف والزراعة، والطاقة، والهيدروجين، والتنوع البيولوجي، بالتعاون مع الشركاء الدوليين، ومن بينها مبادرة "حياة كريمة لأفريقيا"، ومبادرة "المنتدى العالمي للهيدروجين المتجدد"، والتي أدعوكم إلى الانضمام إليها".


واختتم: "أنا على ثقة، في أن القمة المقبلة في دولة الإمارات العربية المتحدة ستكون خطوة ملموسة في المسار المُنصف والعادل لحماية الكوكب من التداعيات الكارثية لتغير المناخ، وأتطلع إلى التعاون معكم جميعاً حتى تستمر الدول الأفريقية والدول النامية في توجيه الأجندة الدولية باتجاه تعزيز التعاون الدولي في مواجهة التحدي الوجودي، الذي يمثله تغير المناخ". 

 

السيسي

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