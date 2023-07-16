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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلمان

نائب رئيس حزب المؤتمر: الرئيس السيسي حريص على تعزيز مسار التكامل الأفريقي

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

قال الدكتور رضا فرحات نائب رئيس حزب المؤتمر إن مشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي في قمة منتصف العام التنسيقية التابعة للاتحاد الإفريقي في نسختها الخامسة خطوة مهمة لتعزيز الروابط الإقتصادية للقارة الإفريقية خاصة أن الرئيس السيسى هو الرئيس الحالى لمؤتمر الأمم المتحدة للمناخ لاستعراض الجهود المصرية في مواجهة تأثيرات التغيرات المناخية على دول القارة الأفريقية.

وأشار إلى أن النسخة الأولي من القمة التنسيقية انطلقت أثناء ترأس مصر للاتحاد الأفريقي عقب نجاح القاهرة في إطلاق اتفاقية التجارة الحرة القارية منوها بأن كلمة الرئيس السيسي أكدت حرص القيادة السياسية على تعزيز مسار التكامل الإقليمي بين دول القارة، خاصة فيما يتعلق بالتكامل الاقتصادي .

وأضاف نائب رئيس حزب المؤتمر أن الرئيس السيسي يحمل هموم شعوب القارة الإفريقية في كل المحافل الدولية إيمانا منه بحق شعوب القارة السمراء في الحياة الكريمة و المشاركة المصرية تتسم بالتنوع سواء علي صعيد تعزيز التعاون الاقتصادي والشركات التنموية القارية أو علي صعيد قضايا التغيرات المناخية وتأثيراتها علي الداخل الأفريقي و تكتسب قمة نيروبي أهمية كبيرة حيث شهدت القمة عرض خطة مصر في ظل ترؤسها الحالى للجنة التوجيهية لرؤساء دول وحكومات الوكالة الإفريقية للتنمية النيباد .

وأشار فرحات إلي أن الإشادة بالدور المصري في مختلف تلك المجالات كان ايضا حاضرا بكلمات القادة المشاركون بالجلسة الافتتاحية فيما يتعلق بالرؤي المصرية علي أرض الواقع بما يكسبها دائما احترام وتقدير الجميع موضحا أن زيارة الرئيس السيسي لكينيا لها أهمية كبيرة نظرا لأنها جاءت بعد عقد قمة دول جوار السودان بالقاهرة قبل عدة أيام لبحث الأزمة السودانية وهو ما يؤكد على قوة ومتانة علاقات الصداقة والروابط الأخوية التي تجمع بين مصر وشعوب القارة السمراء .

وثمن فرحات، مطالبة الرئيس السيسي، الرؤساء والقادة الأفارقة بضرورة تكثيف الجهود مع الشركاء الدوليين والمنظمات التمويلية لإيجاد حلول فعالة لمعالجة أزمة الديون المتراكمة من خلال وضع آليات لتخفيف عبء الديون عن طريق الإعفاء أو المُبادلة أو السداد المُيسر.

ونوه بأن مصر نجحت منذ تولى الرئيس عبدالفتاح السيسى مقاليد الحكم فى عام 2014 فى تعظيم دورها الريادى والمحورى الفاعل فى عمقها الاستراتيجى الإفريقى، حاملة راية تسوية الأزمات والصراعات التى تقف عائقًا أمام التنمية والاستقرار فى القارة مؤكدا أن تحقيق الأمن والسلم والتكامل  بين دول القارة الافريقية  أولوية لدى القيادة السياسية المصرية إلى جانب دفاعها عن مصالح القارة في جميع المحافل الدولية.

السيسي التنسيقية الرئيس عبدالفتاح السيسي حزب المؤتمر المؤتمر

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