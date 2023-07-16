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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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السيسي: يجب تكثيف الجهود مع الشركاء الدوليين والمنظمات التمويلية لمعالجة أزمة الديون

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

قال الرئيس عبدالفتاح  السيسي، إنه يجب تكثيف الجهود مع الشركاء الدوليين والمنظمات التمويلية لإيجاد حلول فعالة لمعالجة أزمة الديون المتراكمة، بما في ذلك وضع آليات لتخفيف عبء الديون، عبر الإعفاء أو المُبادلة أو السداد المُيسر، بالإضافة للمقترحات ذات الصلة بحوكمة النظام المالي العالمي، بشكل يراعي احتياجات الدولة النامية بدرجة أكبر.

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وأضاف الرئيس السيسي خلال كلمته، في البند الخاص بدور وكالة الاتحاد الأفريقي الإنمائية (النيباد) في تعزيز التكامل الإقليمي والقاري تحت مظلة أجندة 2063،: "يجب الإسراع نحو تحقيق الآمال المستهدفة من اتفاقية التجارة الحرة القارية".

وثمن الرئيس السيسي الجهد الذي قامت به الوكالة، في إطلاق مبادرة 100 ألف شركة صغيرة ومتوسطة، لدعم قدرة هذه الشركات على الاندماج في التجارة العابرة للحدود، وكذا الجهد الذي قامت به الوكالة، في إطلاق مبادرة تنشيط أفريقيا لبناء قدرات الشباب الأفريقي، في مجالات إنشاء وإدارة الشركات وريادة الأعمال.

الرئيس السيسي اتفاقية التجارة الحرة القارية اتفاقية التجارة الحرة النظام المالي العالمي النظام المالي الشركاء الدوليين

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