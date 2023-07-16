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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلمان

برلمانى: كلمة الرئيس السيسي بقمة نيروبي تعبير حقيقى عن دعم مصر لافريقيا

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

وصف النائب خالد طنطاوى عضو مجلس النواب كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال مشاركته في الدورة الخامسة من قمة منتصف العام التنسيقية التابعة للاتحاد الأفريقي بالتاريخية وفيها تعبير حقيقى عن استمرار الدور المصرى الرائد والمحورى فى جميع اوجه الدعم والمساندة لدول القارة الإفريقية للتحول الصناعي ورفع القيمة المضافة الصناعية في الاقتصادية الإفريقية خاصة خلال رئاسة مصر للنيباد.

تقديم الدعم التنموي لدول القارة السمراء

وقال " طنطاوى " فى بيان أصدره مساء اليوم إن مصر بقيادة الرئيس السيسى تبذل قصارى جهدها لتقديم الدعم التنموي لدول القارة السمراء فى مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والصناعية والزراعية والسياحية وغيرها بصفة عامة وفيما يتعلق بتطوير البنية التحتية لإزالة كافة العقبات التي تعرقل التجارة البينية الإفريقية خلال تنفيذ اتفاقية التجارة الحرة الإفريقية.

 وأكد أن العلاقات المصرية الإفريقية فى عهد الرئيس السيسى شهدت انطلاقة كبيرة واصبح هناك علاقات تاريخية واستراتيجية تربط بين مصر ومختلف الدول الافريقية.

وأشاد النائب خالد طنطاوى بجهود مصر الناجحة في إزالة العديد من العقبات التي تعرقل التجارة البينية الأفريقية من خلال إسهاماتها النشطة في المحافل الاقتصادية الإقليمية والدولية موجهاً التحية والتقدير للرئيس السيسي لحرصه المستمر فى إجراء محادثات مع القادة والرؤساء الأفارقة في مثل هذه الفعاليات لدعم التعاون بين مصر والدول الإفريقية في كافة المجالات السياسية والاقتصادية والزراعية والسياحية وغيرها

وناشد النائب خالد طنطاوى الرؤساء والقادة الأفارقة بالعمل على تفعيل مطالب الرئيس السيسى بضرورة تكاتف جهود كافة الدول الإفريقية لمواجهة التحديات التي تواجه الشعوب وتؤثر على قدراتهم في الاستمرار في المسار التنموي للدول الإفريقية وذلك من أجل تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة داخل مختلف دول القارة السمراء، معرباً عن ثقته التامة فى أن المرحلة القادمة سوف تشهد المزيد من التعاون بين مصر والدول الافريقية فى مختلف المجالات

اتحاد الأفريقي اتفاقية التجارة اتفاقية التجارة الحرة استراتيجية الاستمرار الأقتصادية الأفريقية

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