برلماني: ضبط منظومة التوزيع لضمان وصول الأسمدة للفلاح.. ومحاسبة المقصرين ضرورة

قال النائب هشام هلال عضو مجلس النواب، إن الحكومة تعمل جاهدة منذ فترة طويلة على حل أزمة نقص الأسمدة وارتفاع أسعارها، منوها الى ان الدولة تسير بخطوات واثبة عبر اتخاذ إجراءات وقرارات واضحة ومحددة تضمن حل المشكلة.

وشدد عضو مجلس النواب على أهمية مراجعة حجم إنتاج شركات الأسمدة وحجم الاستهلاك في القطاع الزراعي، لمعرفة حجم الإنتاج وحجم الاستهلاك، للمقارنة بينهما.

وأكد عضو مجلس النواب على ضرورة ضبط منظومة التوزيع، حتى تصل الأسمدة للفلاح، الذي يعانى نتيجة ارتفاع أسعار السوق السوداء.

ونوه هلال تصريحات وزير الزراعة بشأن التأكيد على توافر الأسمدة والتزام الشركات بتوريد حصة وزارة الزراعة البالغة ٥٥٪ من اجمالي إنتاج المصانع ، مشيرا إلى ضرورة المرونة في الصرف لحين الانتهاء من الحصر النهائي وعدم تكديس الاسمدة في المخازن وايضا محاسبة المقصرين او المتلاعبين في صرف الأسمدة .