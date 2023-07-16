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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بالفيديو..

قلعتها الباروكة.. فنانة شهيرة تقع في ورطة بعد طلب صادم من المذيعة

ياسمين رحمي
ياسمين رحمي

تعرضت الفنانة ياسمين رحمي لموقف محرج على الهواء بعدما اضطرت لخلع "الباروكة" التي كانت ترتديها.

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باروكة ياسمين رحمي:

وخلال لقائها في برنامج تفاحة مصرية" مع الفنانة مروة عبد المنعم عبر قناة الشمس، كشفت مروة عبد المنعم أن ياسمين رحمي تخاف على شعرها كثيرا لدرجة أنها ترتدي شعرا مستعارا قائلة: "دا مش شعر ياسمين دي باروكة، من عشقها لشعرها رغم أنه هو بسم الله ما شاء الله تحفة بتلبس باروكة".

وردت ياسمين رحمي قائلا: "بخاف حد يلمس شعري لأنه ضعيف وميستحملش".

وفاجأت مروة عبد المنعم ياسمين رحمي وطلبت منها أن تخلع الباروكة على الهواء، وهو ما قامت به في النهاية لتكشف عن شعرها الحقيقي.

 

 

ياسمين رحمي:

استضافت الفنانة نشوى مصطفى خلال برنامجها "بنت البلد" المذاع عبر فضائية صدى البلد 2، الفنانة الشابة ياسمين رحمي، واستهلت حديثها بأنها بنت الوسط الفني وتربت حول كبار النجوم، وتميزت بموهبتها في تجسيد عدد مختلف من الشخصيات سواء تراجيدي أو كوميدي أو دراما، فهي معجونة بالفن وجيناتها متأصلة بالفن، فهي ابنة النجمة عفاف مصطفي، كما حباها الله قبول وحضور أمام الكاميرا.

 

وبسؤالها عن كيفية اكتشافها لحبها التمثيل وبداياتها، قالت "رحمي" أنها أحبت الفن والتمثيل عندما كانت تذهب مع والدتها إلى لوكيشن التصوير، فانشغلت بهذه الأجواء وباتت تحلم أن تدخل هذا العالم منذ صغرها، كما عشقت الكواليس وكل نجوم الفن أثناء فترة حضورها، وكانت تتمني أن تكون جزء من هذا التكوين وأن تقف أمام الكاميرا يومًا ما.

 

وتابعت، كنت أرفض الذهاب إلى النادي أو الحدائق أو المتنزهات بشكل عام حتى أذهب مع والدتي للوكيشن التصوير، وكانت مكافأتي بعد المذاكرة والنجاح هي الذهاب معها إلى التصوير.

وأضافت، أول مرة أقف أمام الكاميرا وأنا أبلغ من العمر 8 سنوات، مع المخرج الكبير يوسف شرف الدين، وكان التصوير في العمارة عندنا، وأعطاني حينها دور بنت أخت البطلة في مسلسل أحلام البنات، وتوقفت نهائيًا فيما بعد حتى وصلت للسن المناسب.

وبخصوص عدم التحاقها بمعهد الفنون المسرحية أو معهد التمثيل، وتخرجها في كلية الإعلام، قالت للفنانة نشوي مصطفي، أن أصدقائها أثاروا بداخلها الخوف من شدة صعوبة الالتحاق بهذه المعاهد، حيث أن المتقدمين للدراسة بالألاف، كما أن والدتها نصحتها بأن تدرس مجال مختلف حتي يكون لديها الخبرة في مجال عمل مختلف بعيد عن التمثيل لأنه غير مستقر في أحوال كثيرة، كما ان دراستي للإعلام أشعر بأنه قريب شيء ما من المجال الفني، لأننا ندرس كيفية التقديم والوقوف أمام الكاميرا وطريقة الحديث مع الجمهور، ولكنني عاهدت نفسي على دراسة التمثيل من المنزل وقراءة العديد من الكتب في هذا المجال، كما حصلت على عدد من الورش مع مدربين أجانب ومصريين.

 

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