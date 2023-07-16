تهديدات بقتل الفنانة.. تعرض والدا نادين الراسي للضرب من أشقائها

كشف تسجيل صوتي عبر مجلة الجرس اللبنانية عن تعرض الفنانة اللبنانية نادين الراسي بتهديدات بالقتل .

وكشفت ايضا المجلة عن تعرض والدا نادين الراسي للضرب من ابنيهما ساندرين وسباستيان للحصول على ممتلكات شقيقهم الراحل جورج الراسي.

نادين الراسي:

قالت الفنانة نادين الراسي، إن شقيقها جورج الراسي تعرض للتهديد قبل وفاته دون الكشف عن سبب التهديد.

وقالت نادين الراسي في تصريحات تليفزيونية: بيطلع كل فترة كلام وإشاعات عن وفاة جورج، وبالنسبة للكلام على موضوع إنه تعرض للتهديد قبل وفاته ده حقيقي بس مش هقول من مين.

وكشفت نادين الراسي، طريقة تلقيها خبر وفاة شقيقها القاسية، وأوضحت أنها في ليلة وفاته لم تستطع أن تنام، وشعرت أن شيئًا ما سيحدث لشقيقها، فدخلت إلى صفحة جورج على موقع انستجرام، ووجدته ناشر ستوري من حفله الذي كان يحييه في سوريا.

نادين الراسي تنهار بالبكاء:

انهارت الفنانة نادين الراسى من البكاء الشديد على الهواء خلال لقاء تليفزيوني بسبب سماع أغنية لشقيقها الراحل جورج الراسى.

وقالت نادين الراسى، فى اللقاء التلفزيوني: “لا أستطيع سماع صوته لأنى ما زلت حزينة عليه وعلى فراقه، وعندما أشاهد له فيديو أقوم بكتم الصوت حتى لا أتأثر”.

نادين الراسى

يذكر أن آخر أعمال نادين الراسي مسلسل "بيروت 303" دراما مشتركة (سورية – لبنانية)، تدور أحداثها عقب حادث تحطم طائرة افتراضية للرحلة الرقم 303 المتجهة من إسطنبول إلى بيروت، لتبدأ بعدها قصة مملوءة بالأحداث المروّعة والمفاجآت غير المتوقعة.