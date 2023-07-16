برلمانى: جهود مصرية متواصلة لتحقيق التكامل الاقتصادي بين دول القارة الأفريقية

أشاد النائب طه الناظر، عضو مجلس النواب، بالجهد المصري المتواصل بقيادة الرئيس السيسي لتطوير العمل الأفريقي المشترك على مختلف الأصعدة ولتحقيق التكامل الاقتصادي.

مصر تجاه القارة الأفريقية على مدار السنوات الماضية

وأشار الناظر إلى ما وصفه "النشاط المكثف والمستمر"، من جانب مصر تجاه القارة الأفريقية على مدار السنوات الماضية، منذ تولي الرئيس السيسي في عام 2014.

وأكد النائب، أن مصر تقوم بدور قيادي بالقارة الأفريقية، من خلال الزيارات المتعاقبة التي قام بها الرئيس السيسي إلى عدد كبير من عواصم القارة، وسط إصرار على تعزيز علاقات مصر الأفريقية بشكل كبير ومؤثر.

ولفت عضو مجلس النواب، إلى جهود مصر من خلال رئاستها للنيباد في العمل على تفعيل اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية، وإعداد الخطة العشرية الثانية لأجندة التنمية الاقتصادية 2024 – 2034.

وأكد نائب الصعيد، حرص مصر من خلال تواصلها الأفريقي في إحداث التحول الصناعي وزيادة القيمة المضافة الصناعية فى الاقتصاديات الأفريقية، باعتبارها أولوية خلال رئاسة مصر للنيباد.

وأشار النائب طه الناظر، إلى القمة التنسيقية للاتحاد الأفريقي في العاصمة نيروبي، بهدف متابعة التكامل الاقتصادى الإقليمى الأفريقي والخطوات المصرية المشتركة في هذا الصدد.