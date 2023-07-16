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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

235 مليون دولار إيرادات Mission Impossible 7 الجديد في افتتاحية عرضه

Mission Impossible
Mission Impossible 7

حقق فيلم توم كروز الجديد Mission Impossible 7 إيرادات بلغت حوالي 235 مليون دولار  في دور العرض العالمية، قبل مرور أسبوع على طرحه. 

فيلم Mission Impossible 7 بلغت إيراداته في البوكس أوفيس الأمريكي حوالي 80 مليون دولار، وهو رقم أقل من المتوقع تحقيقه، بعدما كانت تتوقع شركة الإنتاج أن يحقق اكثر من 90 مليون دولار في انطلاقة عرضه.

 

فيلم Mission Impossible 7 تدور أحداثه حول تأثير الذكاء الاصطناعي وتمرده على البشر، ويحاول توم كروز في مهمته المستحيلة الوصول إلى مكان جهاز يدعى “الكيان” لتعطيله قبل أن يتسبب في إنهاء العالم. 

 

هذه هي المرة الأولى التي تنقسم فيها مهمة من سلسلة Mission: Impossible على فيلمين، وهو ما سيحدث بسبب تعقد التقلبات الدرامية في القصة، يقول كروز "حجم هذين الفيلمين ملحمي بكل معنى الكلمة"، ويشرح المخرج كريستوفر ماكوري "كنا نعلم أنه إذا كنا سنقوم بمغامرة كبرى بإصدار القصة في جزئين، فيجب على هذه المهمة أن تتفوق على الأجزاء السابقة بالكامل، هذا هو المستوى الذي نطمح إليه".



تدور أحداث الجزء الأول MISSION: IMPOSSIBLE - DEAD RECKONING حول إيثان هانت (توم كروز) الذي ينطلق هو وفريقه في مهمة محفوفة بالمخاطر لإنقاذ البشرية من سلاح مرعب جديد قبل أن يتم الاستيلاء عليه من قبل الأشخاص الخطأ، في هذه المهمة عليه أن يتخذ القرار الصعب بالاختيار بين أحبائه أو نجاح المهمة.

 

بجانب توم كروز، يعود نجوم من الأجزاء السابقة لتمثيل أدوارهم في الفيلم، بما في ذلك فريق المهمة المستحيلة سيمون بيج وفينج رامس وهايلي أتويل، مع ريبيكا فيرجسون، هنري تشيرني، فانيسا كيربي وفريدريك شميدت، تحت قيادة المخرج كريستوفر ماكوري الذي قدم سابقاً فيلمين ضمن السلسلة ويعد هذا فيلمه الرابع مع توم كروز كمخرج، بجانب مشاركته في كتابة السيناريو مع بروس جيل وإريك يندرسن.

 

Mission Impossible Mission Impossible 7 توم كروز البوكس اوفيس Mission Impossible Dead Reckoning Part One

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