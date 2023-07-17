شاهد..تيك توكر يصمم منحوتات رائعة ومختلفة من الجليد بلفنلندا..فيديو وصور

أثارت منحوتات تيك توكر فنلندي حالة كبيرة من الإعجاب حيث يحول الجليد بيديه أو باستخدام أدوات مساعدة إلى أعمال فنية رائعة.

كانت من ضمن أبرز أعمال الفنان المشهور عبر تيك توك، أليكسي يلاسجارفي من منطقة لابلاند الفنلندية فندق كامل من الثلج ومركب صيد.

فنان الجليد

وعن تفاصيل خاصة بأعماله، قال أليكسي يلاسجارفي البالغ من العمر 34 عاما إنه صمم قارب الجليد في حوالي ساعة واحدة وكذلك صنع أثاث مطعم جليد في وقت مقارب.

ولفت إلى أن الأدوات التي يستخدمها تتضمن: "منشار كهربائي كبير وإزميل مصنوع من الجليد للتشطيب وجرافة صغيرة لتحريك الجليد.

وبين الفنان أن صنع تمثال قد يصل إلى أربعة أشهر وأن ضوء الشمس المباشر وبالطبع الحرارة التي يجلبها تؤثر على ذوبان أعماله سريعا.

تيك توكر يصمم منحوتات رائعة ومختلفة من الجليد بلفنلندا

تيك توكر يصمم منحوتات رائعة ومختلفة من الجليد بلفنلندا

تيك توكر يصمم منحوتات رائعة ومختلفة من الجليد بلفنلندا

تيك توكر يصمم منحوتات رائعة ومختلفة من الجليد بلفنلندا

تيك توكر يصمم منحوتات رائعة ومختلفة من الجليد بلفنلندا