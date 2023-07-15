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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

هفوة جديدة.. بايدن يحاول عض طفلة صغيرة | شاهد

مقطع من الفيديو
مقطع من الفيديو

سخرت قناة "فوكس نيوز" الأمريكية من هفوة جديدة للرئيس جو بايدن بعدما حاول  أن يداعب طفلة صغيرة بعضها على كتفها قبل مغادرته فنلندا. ولكن الخوف أصاب الطفلة ورفضت ذلك بشكل قطعي.

وأشارت القناة، ذات الأجندة الجمهورية، إلى أن ذلك حدث أثناء مغادرة الرئيس الأمريكي لهلسنكي يوم الخميس، عندما استقبل بايدن موظفي السفارة الأمريكية وعائلاتهم قبل ركوب الطائرة.

وتُظهر المشاهد المنشورة كيف يميل الرئيس الأمريكي البالغ من العمر 80 عاما نحو فتاة صغيرة تحملها والدتها ويحاول أن يعضها على كتفها.

وبدت الفتاة الصغيرة خائفة خلال الحادث وأدارت رأسها في وقت لاحق عندما حاول بايدن، تقبيلها على رأسها.

بايدن فوكس نيوز الرئيس الأمريكي أخبار الرئيس الأمريكي الرئيس الأمريكي جو بايدن

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