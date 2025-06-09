الغنيمي يعلن إطلاق اسم الراحل أدهم صالح على ملعب السنتر بسموحة

قرر مجلس إدراة نادي سموحة اليوم إيقاف جميع الأنشطة والفعاليات التدريبية الخاصة بالفريق الأول وقطاع المدارس والفريق التجهيزي، لمدة ثلاثة أيام بدءًا من اليوم.

جاء هذا القرار حدادًا على روح أدهم صالح، لاعب الفريق الأول للتنس بالنادي، الذي وافته المنية اليوم الاثنين.

وشمل قرار الإيقاف جميع ملاعب مجمع التنس الأرضي داخل النادي، حيث سيتم تعليق اللعب بالكامل خلال فترة الحداد، تعبيرًا عن الحزن العميق الذي يسود أروقة النادي لفقدان أحد أبنائه.

وأعلن الدكتور عمر الغنيمى، نائب رئيس نادى سموحة أن مجلس إدارة نادي سموحة ، قرر إطلاق اسم الراحل أدهم على ملعب السنتر بملاعب التنس، مشيراً الى أن الراحل كان يتمتع بسيرة وسمعة طيبة وحسنة فضلا عن الالتزام التام والروح الطيبة مع الجميع ، بالاضافة الى تحقيق بطولات ومراكز متقدمة للنادي فى جميع المحافل الرياضية المحلية والعربية فى مجال التنس.

وتابع عمر الغنيمي:" النادى فقد لاعباً وعنصرا رياضيا مهما بوفاة أدهم صالح، مشيرا الى أن صلاة الجنازة تقام غداً الثلاثاء ظهرا بمسجد المواساة و الدفن في مقابر الناصرية.