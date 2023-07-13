عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بايدن يزور فنلندا بعد قمة الناتو

أرشيفية
أرشيفية

وصل الرئيس الأمريكي جو بايدن أمس الأربعاء، إلى فنلندا التي انضمت إلى حلف شمال الأطلسي في أبريل للقاء نظيره ساولي نينيستو ورؤساء وزراء دول الشمال الأوروبي.

وبعد مشاركته في قمة الناتو في فيلنيوس، حطت الطائرة الرئاسية الأميركية الأربعاء في مطار هلسينكي على ما أفادت وكالة فرانس برس.

وانهت فنلندا التي لها حدود مع روسيا تزيد عن 1300 كيلومتر، حيادها العسكري المعتمد منذ فترة طويلة للانضمام إلى حلف شمال الاطلسي ردا على الهجوم الروسي على أوكرانيا.

وسيكون بايدن أول رئيس أمريكي يزور هلسينكي منذ قمة قبل خمس سنوات ضمت الرئيس السابق دونالد ترامب ونظيره الروسي فلاديمير بوتين.

كلمات دافئة وأغنية روك.. ماذا حقق زيلينسكي من قمة الناتو؟

تعزيز الشراكة مع أوروبا وتحذير من مخططات بوتين .. أبرز تصريحات بايدن بعد اختتام قمة الناتو والسبع الكبار

وإلى جانب نينيستو ورئيس وزراء فنلندا بيتيري أوربو، يلتقي بايدن الخميس رؤساء وزراء السويد أولف كريتسرسون والنروج يوناس جار ستور والدنمارك ميتي فريدريكسن وايسلندا كاترين جاكوبسدوتير.

وستتمحور المحادثات على التعاون بين هذه الدول والولايات المتحدة في مجال الأمن والبيئة والتكنولوجيا.

وستكون فنلندا المحطة الأخيرة لجولة بايدن الأوروبية يعود بعدها إلى واشنطن الخميس. والتقى في إطار هذه الجولة رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك في لندن يوم الإثنين وشارك في قمة فيلنيوس.
 

بايدن الناتو قمة الناتو فنلندا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صور فاضحة في أحضانه.. علاقة حب بين شاب مصري وثرية عربية تنتهي بفضيحة

بعد إمام عاشور.. الأهلي يخطف لاعبا جديدا من الزمالك

كولر يصدم جماهير الأهلي ويستبعد هذا اللاعب من مباراة القمة

انتقال حر.. أحمد حسن يكشف صفقة نادي الزمالك الجديدة

الهدية الثالثة.. رسالة مثيرة من خبير اللوائح لرئيس الزمالك

رسميا..الأهلي يضم إمام عاشور لمدة 5 سنوات من ميتلاند الدنماركي

نهاية الإنترنت في العالم.. عاصفة شمسية قوية تضرب الأرض بهذا التوقيت

هل ستختفي النقود الورقية نهائيا بعد قرار البنك المركزي؟ اعرف الإجابة

موضوعات متعلقة

كلمات دافئة وأغنية روك.. ماذا حقق زيلينسكي من قمة الناتو؟

مخططات الحرب الباردة.. روسيا تتعهد بالرد في الوقت المناسب بعد قمة الناتو

ترشيحاتنا

بايدن يزور فنلندا بعد قمة الناتو

شقيق ضحية الخانكة: كانوا بيسرقوا أخويا ولما شافهم انتقموا منه.. صور

يمكن يكون هيلبسهم.. زوجة حسن شاكوش: مش عاوز تديني هدومي ليه

الرقابة الصحية: التأمين الشامل يقدم خدمات جودتها تضاهي مثيلاتها على مستوى العالم..فيديو

خبير يكشف حقيقة خطورة الفالق الإفريقي على سد النهضة

أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه اليوم الخميس 13 يوليو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هيئة الكتاب تشارك في معرض الإسكندرية الدولي بإصدارات متنوعة|صور

طرق علاج الصداع النصفي .. بالأدوية والأعشاب

قرعة إفريقيا المؤهلة لكأس العالم| مصر بالتصنيف الأول مع تلك الدول.. هل هذا لصالحنا؟

فلسطيني يهزم الاحتلال بسيارة ليموزين .. أحمد الشرحة يصنع المعجزة في الخليل

فيديو

دخل ينام وبعد ساعة اكتشفوا اللي حصل.. حسام حسني يفجر مفاجأة بشأن وفاة علاء عبدالخالق |فيديوجراف

عاصفة شمسية تضرب الأرض في هذا التوقيت | ماذا يحدث ؟

تسجيل أعلى درجة حرارة.. ماذا ستفعل ظاهرة النينو بمصر؟

كارثة تنتظر سد النهضة.. ماذا سيحدث؟!

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: أم المشاكل

مني أحمد

منى أحمد تكتب: هل تتغير معادلة الحرب الروسية الأوكرانية؟

محمد الصاحى يكتب: ليالي اللغة العربية.. وإبداعات جامعة الإسكندرية

إبراهيم الشاذلى

إبراهيم الشاذلي يكتب: البحر الأحمر.. أصالة شعب وحنكة محافظ

خالد جمال

خالد جمال يكتب| طيب وأمير.. عرض كوميدي جميل على مسرح ميامي

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: الجسر الرقمي للشلل والإعاقات الحركية

د. هالة حربي

هالة حربي تكتب : قراءة في مسرحية العادلون لـ ألبير كامو

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب : التلصّص الإلكتروني على حرمة الحياة الخاصة

اﻟﻤﺰﻳﺪ