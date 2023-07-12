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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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تعزيز الشراكة مع أوروبا وتحذير من مخططات بوتين .. أبرز تصريحات بايدن بعد اختتام قمة الناتو والسبع الكبار

الرئيس الأمريكي جو
الرئيس الأمريكي جو بايدن

عقد الرئيس الامريكي جو بايدن ،اليوم الأربعاء، مؤتمرا صحفيا بعد انتهاء كل من قمة الناتو ومجموعة الدول السبع.

بايدن يحذر من مخططات بوتين


قال الرئيس الأمريكي، جو بايدن، اليوم الأربعاء، إن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اعتقد أن بإمكانه جر حلف الناتو إلى حرب لكن الأطلسي حريص على جاهزيته للدفاع عن نفسه.

وأكد الرئيس الأمريكي، خلال كلمة ألقاها بعد اختتام أعمال قمة الناتو في ليتوانيا، أنه يريد انتهاء الحرب الروسية في أوكرانيا بشروط عادلة، مضيفا، أن روسيا ترتكب انتهاكات ضد الأوكرانيين.


وأضاف بايدن: “سبق وحذرنا العالم من خطورة ما كان يخطط له بوتين، مؤكدا، أن بوتين شن هجوما بشعا على أوكرانيا وراهن عى انهيار الناتو”.

وشدد الرئيس الأمريكي أن الهجوم على دولة في الناتو هجوم على كافة دول الحلف.

وتابع: “وحدتنا لن تنهار كما سبق وراهن الرئيس بوتين”.

بايدن يتعهد بمساعدة أوكرانيا


قال الرئيس الأمريكي جو بايدن لنظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إنه يتطلع إلى اليوم الذي يمكن أن يرحب فيه بأوكرانيا في حلف شمال الأطلسي “الناتو”، وفقًا لتقارير وكالة “رويترز” للأنباء.

وأضاف بايدن لزيلينسكي قبل اجتماع ثنائي: "لقد كان صمودك وعزمك نموذجًا يراه العالم بأسره"، لافتًا إلى أنه يتفهم إحباط الزعيم الأوكراني من الحصول على المساعدة التي يحتاجها بسرعة كافية.


وأشار بايدن في حضور المراسلين: "أعدك بأن الولايات المتحدة تبذل كل ما في وسعها لتوفر لك ما تحتاجه".

وتابع بايدن قوله: "إنني أتطلع إلى اليوم الذي نعقد فيه الاجتماع للاحتفال بعضويتك الرسمية في حلف الناتو".

وقال بايدن أنه يمكن لروسيا أن توقف هذه الحرب بالانسحاب من أوكرانيا، مضيفاً أن الولايات المتحدة تريد إنهاء الحرب الروسية في أوكرانيا لكن بشروط عادلة.

وأعرب بايدن عن عدم تردد بلاده في دعم الشعب الأوكراني للدفاع عن أراضيه.

وأضاف بايدن أن التزام الولايات المتحدة مع أوكرانيا لن يضعف لأنهم يدافعون عن قضية الحرية والديموقراطية.

تعزيز الشراكة مع أوروبا

كما أوضح بايدن أنه تحدث عن  عن أهمية تعزيز الشراكة مع أوروبا من أجل أمن العالم، مشيراً إلى أنه يؤمن بتحالفاتنا في المحيطين الهندي والهادي.

وقال الرئيس الأمريكي إن الولايات المتحدة تسعى لتحقيق الاستقرار في منطقة المحيطين الهادئ والهندي.

وأضاف أنه يجب العمل على تعزيز تكتلات عميقة لتحقيق الاستقرار.


ولفت بايدن إلى أن  لا يمكن أن تزدهر الولايات المتحدة دون ازدهار أوروبا وبقية العالم الديمقراطي.

وتابع : "أن الخيار الذي أمامنا اليوم هو بين عالم يقوم على الاستغلال وعالم آخر يقوم على الحرية والازدهار".


وعلق بايدن في تصريحاته عن انضمام السويد لحلف الناتو وقال بأن السويد ستكون العضو الـ32 في حلف الناتو.

وأضاف بايدن أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان التزم بوعده بشأن انضمام فنلندا إلى الناتو.

انتهاء الحرب الولايات المتحدة أوكرانيا رئيس الروسي فلاديمير بوتين زيلينسكي

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