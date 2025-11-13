اتحاد الكرة يعلن موعد قرعة دور الـ32 من كأس مصر

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم عن موعد إقامة قرعة دور الـ32 من بطولة كأس مصر للموسم الحالي 2025/2026، والتي تشهد مشاركة واسعة من أندية الدوريين الممتاز والثاني، وسط منافسة قوية على اللقب المحلي الأقدم في تاريخ الكرة المصرية.

ووفقًا للبيان الرسمي، من المقرر أن تُجرى قرعة دور الـ32 في الثانية عشرة ظهر السبت المقبل، الموافق 15 نوفمبر الجاري، بمقر الاتحاد المصري لكرة القدم بالجزيرة، بحضور مندوبي الأندية المشاركة وممثلي وسائل الإعلام.

ويشارك في هذا الدور 21 ناديًا من أندية الدوري الممتاز، إلى جانب 11 ناديًا من القسم الثاني، وهي: أبو قير للأسمدة، السكة الحديد، القناة، بترول أسيوط، المصرية للاتصالات، بلدية المحلة، مسار إف سي، تليفونات بني سويف، بور فؤاد، ألو إيجيبت، ودكرنس.

وكان الزمالك قد تُوّج بلقب النسخة الماضية من البطولة بعد فوزه على بيراميدز في النهائي، ليضيف اللقب رقم 29 في تاريخه.