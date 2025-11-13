بطلة وادى دجلة هانيا الحمامي تتأهل إلى نصف نهائي بطولة الصين المفتوحة 2025





واصلت هانيا الحمامي، المصنفة الثانيه عالميًا ولاعبة نادي وادى دجلة، تألقها في بطولة الصين المفتوحة 2025 بعد تحقيقها فوزًا مستحقًا في ربع النهائي على منافستها راتشل ارنولد - المصنفة الثانيه و العشرون عالميًا، في مباراة دور ربع النهائي بنتيجة 3-1 بواقع أشواط 11-7، 11-1، 6-11،11-6، في مباراة استغرقت37 دقيقة.



بهذا الفوز، تتأهل هانيا إلى المباراة نصف النهائية للبطولة، حيث من المقرر أن تواجه ساتومي واتانبي ، المصنفة السابعه عالميًا، في لقاء حاسم يوم 15 نوفمبر ، لتقترب خطوة جديدة من تحقيق اللقب.



جدير بالذكر أن بطولة الصين المفتوحة 2025 تُعد من البطولات الدولية البارزة في أجندة الاتحاد الدولي لمحترفي الإسكواش (PSA)، حيث تُقام ، في شنغهاي، الصين بمشاركة نخبة من أبرز لاعبي ولاعبات الإسكواش من مختلف دول العالم.

وتبلغ القيمة الإجمالية للجوائز المالية249,000 دولار أمريكي، بواقع 124,500 دولار لفئة الرجال ومثلها للسيدات. وتتميز البطولة بأجوائها التنافسية القوية وتنظيمها الاحترافي رفيع المستوى، مما يجعلها محطة محورية ضمن سلسلة بطولات PSA Gold العالمية المعتمدة من الاتحاد الدولي لمحترفي الإسكواش.



-انتهي-

أندية وادى دجلة:

يذكر أن أندية وادى دجلة، نجحت منذ تأسيسها في عام 2002، في تحقيق إنجازات عديدة سواء على مستوى التوسع في عدد الأندية لتشمل 10 أندية في القاهرة الكبرى والإسكندرية وأسيوط ودمياط والمنيا، أو على مستوى تقديم مستوى رياضي متميز، ويقدم النادي 20 رياضة مختلفة وأكبر عدد من الملاعب من بينهم ملاعب الإسكواش وكرة القدم والتنس بالإضافة إلى حمامات السباحة.