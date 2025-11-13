محمد أبو جبل: لم أعترض علي عدم وجودي في قائمة المنتخب المصري

كشف محمد ابو جبل حارس مرمى مودرن سبورت حقيقة اعتراضه على عدم ضمه إلى قائمة منتخب المحليين بقيادة حلمي طولان، في المعسكر الأخير.

وكتب محمد ابو جبل عبر حسابه الشخصي على إنستجرام: ردًا على ما يُتداول مؤخرا، أحب أوضح إني لا أعترض على عدم وجودي في قائمة المنتخب، وكل التقدير والاحترام لكابتن حسام حسن والجهاز الفني بالكامل، ولكابتن سعفان الصغير مدربي المحترم، وكذلك كل الاحترام والتقدير للجهاز الفني للمنتخب الثاني بقيادة الكابتن القدير حلمي طولان والسد العالي كابتن عصام الحضري.

وأضاف ابو جبل : أتمنى التوفيق للجميع في المرحلة القادمة ولكل زملائي اللاعبين التوفيق والنجاح، وأسعى بكل قوة واجتهاد للعودة من جديد لتمثيل بلدي العظيمة بالتوفيق لمنتخبنا الوطني دائمًا.

ويستعد المنتخب المصري لخوض مباراتين وديتين أمام نظيره الجزائري يومي 14 و17 نوفمبر الجاري، ضمن برنامج الإعداد للمشاركة في بطولة كأس العرب المقرر إقامتها في قطر خلال شهر ديسمبر المقبل.

وأعلن الجهاز الفني للمنتخب الوطني المشارك في كأس العرب، بقيادة حلمي طولان، في وقت سابق، قائمة اللاعبين للدخول فى معسكر مغلق استعدادًا لمواجهتي الجزائر، فى المرحلة الأخيرة من خطة الإعداد لبطولة كأس العرب في قطر مطلع الشهر المقبل.

قائمة منتخب مصر فى كأس العرب

محمد عواد - علي لطفي - محمد بسام - محمود جاد

في خط الدفاع: أحمد هاني - كريم العراقي - يحيى زكريا - كريم فؤاد - أحمد سامي - محمود حمدي "الونش" - ياسين مرعي - هادي رياض - عمر فايد

في خط الوسط: عمرو السولية - محمد النني - أكرم توفيق - أحمد ربيع - غنام محمد - محمد مجدي "أفشة" - مصطفى سعد - محمد مسعد - مصطفى شلبي - إسلام عيسى

وفي خط الهجوم: محمد شريف - أحمد ياسر ريان - أحمد عاطف "قطة" - مروان حمدي

يبدأ تجمع المنتخب في الحادية عشرة ونصف صباحًا، على أن يؤدي مرانه في الرابعة عصرًا.