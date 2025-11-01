وليد دعبس: المتحف المصري الكبير يثبت كفاءة الدولة وريادتها الحضارية

أشاد الدكتور وليد دعبس، رئيس مجلس إدارة نادي مودرن سبورت، بافتتاح المتحف المصري الكبير، مؤكدًا أنه إنجاز وطني ضخم يعكس كفاءة الدولة المصرية وقدرتها على تنفيذ مشروعات عالمية بمعايير دقيقة ومتطورة.

وأوضح دعبس أن المتحف، المقام على مساحة 500 ألف متر مربع عند أقدام الأهرامات، يعد تحفة معمارية عالمية تجمع بين عبق التاريخ وروح الحداثة، مشيرًا إلى أن مستوى الإبهار في التصميم والتنظيم يعكس تطور مؤسسات الدولة واحترافيتها في إدارة المشروعات العملاقة.

وقال رئيس نادي مودرن وسبورت إن المتحف المصري الكبير يجسد رؤية القيادة السياسية في تعزيز مكانة مصر الثقافية عالميًا، ويؤكد أن الدولة تسير بخطى ثابتة نحو بناء الجمهورية الجديدة القائمة على الوعي والهوية الوطنية.

وأضاف دعبس أن المشروع أصبح رمزًا لتكامل الفكر والتخطيط والتنفيذ بين مختلف أجهزة الدولة، ويؤكد قدرة المصريين على تحويل الأحلام إلى إنجازات تدهش العالم.

واختتم الدكتور وليد دعبس تصريحاته قائلاً: "المتحف المصري الكبير ليس مجرد متحف، بل دليل على كفاءة الدولة المصرية وريادتها في تقديم نموذج حضاري ملهم للأجيال القادمة".