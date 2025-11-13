شوبير عن عقوبات سباب الجماهير: أنا كنادي ذنبي إيه

علق إلاعلامي أحمد شوبير علي تطبيق عقوبات علي الأهلي والزمالك بشأن سباب الجماهير.

و كتب شوبير عبر فيسبوك:"دلوقتي الجماهير بتطلع تشتم أنا كنادي هعمل إيه؟، ذنبي إيه ؟ كل مباراة هطلع أدفع 100 ألف جنيه بسباب الجماهير يبقى آخر السنة مطلوب مني ملايين، ومش عارف الصراحة العقوبات دي بتتنفذ فعلاً ولا لاء، ومبدأ أنك كل شوية تدي عقوبات على النادي غريب شوية"٠

علي الجانب الاخر يستأنف الأهلي مشواره الأفريقي في بطولة دوري أبطال أفريقيا، بخوض مواجهة قوية أمام شبيبة القبائل الجزائري في إطار لقاءات الجولة الأولى من مرحلة المجموعات.

وتوج فريق الكرة بـ الأهلي بكاس السوبر المصري عقب الفوز امام الزمالك، في المباراة التي جمعت بينهما ضمن منافسات بطولة كأس السوبر المصري.

وتمكن الأهلي من الفوز على الزمالك وتوج بلقب كأس السوبر المصري للمرة الـ16 في تاريخه والخامسة على التوالي.

موعد مباراة الأهلي القادمة

ومن المقرر أن يواجه الأهلي نظيره شبيبة القبائل، أحد أيام 21 أو 22 أو 23 من نوفمبر الجاري.