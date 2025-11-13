سمير كمونة: لو مكان زيزو في السوبر المصري كنت هعمل زيه

أكد سمير كمونة نجم الأهلي السابق أن العقوبة الموقعة على أحمد سيد "زيزو" لاعب الأحمر مبالغ فيها، مشيرًا إلى أنه يتفهم موقف اللاعب وتصرفه خلال مراسم التتويج الأخيرة.

وقال كمونة خلال استضافته في برنامج "يا مساء الأنوار" مع الإعلامي مدحت شلبي عبر قناة MBC مصر 2: “أنا شايف إن العقوبة كبيرة، زيزو كان عنده موقف لأنه اتعامل بطريقة سيئة — على حسب وجهة نظره — أثناء فترة تواجده في الزمالك”.



وأضاف: “زيزو كان طالع يسلم على الوزير والمسؤولين، وأنا لو مكانه كنت هتصرف بنفس الشكل، وزيزو كان نجم المباراة بكل المقاييس وقدم مباراة قوية على المستوى الفني والبدني، وكل الاحترام والتقدير للكابتن هشام نصر نائب رئيس نادي الزمالك”.



وتحدث كمونة عن الجوانب الفنية لمباراة السوبر قائلًا: “الطريقة اللي لعب بيها المدرب الدنماركي تورب كانت مثالية، ولما اعتمد على مروان عطية وأليو ديانج في الوسط قدر ياخد اللي هو عاوزه من اللقاء، ونجح في الاستحواذ وتسجيل هدف في الشوط الأول”.



وعن عودة إمام عاشور للأهلي قال: “لو بيلعب ماتش قوي، هيعتمد على 3 لاعبين في الوسط: أليو ديانج، مروان عطية، وإمام عاشور، وده هيكون على حساب تريزيجيه، مع وجود بن شرقي وزيزو في الجناحين وجراديشار في قلب الهجوم”.