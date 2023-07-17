يسري الشرقاوي: الأفارقة ينبهرون بالمشروعات التي تحدث في مصر.. فيديو

قال يسري الشرقاوي، مستشار الاستثمار الدولي ورئيس جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة، إن الأفارقة ينبهرون بالمشروعات التي تحدث في مصر خلال زيارتهم.

وأضاف يسري الشرقاوي، مستشار الاستثمار الدولي ورئيس جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة، خلال لقائه ببرنامج "التاسعة"، المُذاع عبر فضائية "الأولى"،: "هناك حجم انبهار كبير يحدث للأفارقة عند دعوته إلى مصر خاصة من خلال العاصمة الإدارية وحجم الكباري والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس وغيرها من المشروعات".



وأشار يسري الشرقاوي، مستشار الاستثمار الدولي ورئيس جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة،: "الدبلوماسية المصرية تحمل ملفا مضاعفا وهو الدبلوماسية الاقتصادية مع أفريقيا"، لافتا: "الدبلوماسية المصرية تعمل في نسق متصل غير مسبوق خلال الـ10 سنوات الماضية".