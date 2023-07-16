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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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يسري الشرقاوي يوضح أهم خطوات لزيادة جذب الدولار في مصر

صدى البلد

قال يسري الشرقاوي رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة، إن هناك أهمية لربط الدولار والعملة الأجنبية بالسوق المصرية.

وأضاف "الشرقاوي"، خلال برنامج «صالة التحرير»، مع الإعلامية عزة مصطفى، المذاع على قناة صدى البلد، "الاستثمار الأجنبي المباشر هو أول خطوة لجذب الدولار، وتقديم تسهيلات تشجع علي الاستثمار، الخطوة الثانية هي العمل علي العاملين المصريين  في الخارج وتقديم تسهيلات لهم لعمل مشاريع

وأشار إلى أن الدولة عملت على تنفيذ الطرق والكباري والمدن الجديدة وتوفير مصادر الطاقة وتطوير البنية التحتية لمشاركة القطاع الخاص في المشروعات، مبينا أن القطاع الخاص جزء مهم في الدولة وضروري في عملية التنمية.

الاستثمار الأجنبي المباشر الإعلامية عزة مصطفى الاعمال المصريين الاستثمار الأجنبي الطرق والكباري

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