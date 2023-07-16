يسري الشرقاوي: القطاع الخاص يعد قاطرة الاقتصاد والتنمية

قال يسري الشرقاوي، رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة، إن القطاع الخاص يعد قاطرة الاقتصاد والتنمية الشاملة، منوها بأنه يمثل 75% من الناتج المحلي.

وأضاف "الشرقاوي"، خلال حواره ببرنامج “صالة التحرير”، مع الإعلامية عزة مصطفى، المذاع على قناة “صدى البلد”، أن الدولة المصرية ممثلة في الرئيس عبدالفتاح السيسي، والجهاز التنفيذي لها أولت اهتماما كبيرا في السنوات الماضية في تهيئة المناخ لوجود ومشاركة الخاص في عمليات التنمية بعد غياب نتيجة ظروف صعبة مرت بها الدولة.

وأشار إلى أن الدولة بدأت في اتخاذ طريق ومسار جديد لوجود القطاع الخاص بجانب مؤسسات وجهات لإحداث عمليات التنمية الشاملة.

وأكد أن الدولة عملت على تنفيذ الطرق والكباري والمدن الجديدة وتوفير مصادر الطاقة وتطوير البنية التحتية لمشاركة القطاع الخاص في المشروعات، مبينا أن القطاع الخاص جزء مهم في الدولة وضروري في عملية التنمية.

وشدد على أهمية توسيع قاعدة المصدرين، وهو ما يساهم في عمليات التوسع في الإنتاج الصناعي والزراعي، كذلك أهمية البحث العلمي وربطه بالصناعة وتطبيق ذلك على أرض الواقع، مشددا أهمية الالتزام بتقديم المنتج بشكل سنوي في القطاعات سواء الصناعية أو الزراعية.

ونوه بأهمية إيجاد الأفكار والعمل المباشر مع وزرات المالية والصناعة في إيجاد الحلول المباشرة للأزمات والتحديات التي تواجه الدولة، موضحا أن هناك أهمية لربط الدولار والعملة الأجنبية بالسوق المصرية.