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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ كفر الشيخ يتفقد أعمال إصلاح هبوط أرضي بشارع معهد الكبد.. صور

محافظ كفر الشيخ
محافظ كفر الشيخ

تفقد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وعمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، واللواء تامر سعيد السكرتير العام، في الساعات الأولى من صباح اليوم، أعمال إصلاح الهبوط الأرضي بشارع معهد الكبد.

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جاء ذلك بحضور الدكتور مهندس  أحمد صبحي، مستشار المحافظ لأعمال الرصف، والمهندس حسن موافي، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، والمهندس صلاح مكرم، مدير عام منطقة مياه الشرب بكفر الشيخ، وعدد من المسئولين.

ووجه محافظ كفر الشيخ، بسرعة إصلاح الهبوط الأرضي، ومتابعة الحركة المرورية بالشارع، ووضع لافتات إرشادية، لحين الانتهاء من إصلاح الهبوط، موجهاً الشكر للعمال والمهندسين المتواجدين، لإصلاح الهبوط الأرضي.

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