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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ كفر الشيخ يتفقد أعمال رصف شارع الخليفة المأمون ليلاً

محافظ كفر الشيخ
محافظ كفر الشيخ

تفقد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وعمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، وضع طبقة المازوت بشارع الخليفة المأمون بشرق مدينة كفر الشيخ، تمهيداً لرصفه، ضمن الطرق التي جرى توسعتها بشرق وغرب مدينة كفر الشيخ، إضافة لـ 6 محاور جديدة.

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ووجه محافظ كفر الشيخ، بسرعة الانتهاء من أعمال الرصف، لتيسير الحركة المرورية بالشارع، إضافة لاستكمال أعمال تطوير الشوارع، وزراعة الأشجار حول الشوارع.

جدير بالذكر أن عاصمة المحافظة شهدت أعمال تطوير وتوسعة شوارع وتحويلها لاتجاه واحد لتيسير الحركة المرورية، إضافة لإنشاء محاور جديدة، بشرق وغرب المدينة، وشق طرق جديدة لم تكن موجودة، منها الطريق الواصل بين مسار العائلة المقدسة، لرافد الطريق الدولي " كفر الشيخ طنطا"، وطريق أبو عمر الواصل بين رافد الطريق الدولي" طنطا كفر الشيخ، كفر الشيخ المحلة"، إضافية لتوسعة امتداد صبري القاضي، اتجاه محلة موسى سخا، ومحور سعد زغلول، ومحور الـ 46 اتجاه الزهري للربط لرافد الطريق الدولي " كفرالشيخ بلطيم"، إضافة لتوسعة شارع عبد الهادي راضي وتشجيره، وطريق الجيش، وطريق البنوك، وانشاء طريق صلاح سلامه المجاور لريط القطار، والطريق المار بجوار المجمع السكني الجديد غرب المدينة، إضافة للطريق الرابط بين الإسكان ومحور سعد زغلول، إضافة لشارع العشرين غرب المدينة، والعديد من الشوارع.

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الخليفة المأمون الطريق الدولى اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ اللواء جمال نور الدين تطوير الشوارع جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ جمال نور الدين

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