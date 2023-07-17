طرح فيلم باربي في دوو السينما المصرية .. تفاصيل

تستقبل دور العرض المصرية فيلم “باربي” يوم الاربعاء القادم الموافق ١٩ يوليو وذلك قبل طرحه في دور عرض السينما الامريكية حيث يعرض يوم ٢١ يوليو.

فيلم باربي هو فيلم كوميدي رومانسي ينتجه استوديو "وارنر براذرز"، ويقوم ببطولته الممثلة الأسترالية "مارغوت روبي" والممثل الكندي "رايان جوسلينج".

الفيلم مستوحى من دمية باربي الشهيرة التي تنتجها شركة ماتيل، ويحكي قصة باربي التي تطرد من عالم الدمى لعدم كمالها، وتنتقل إلى عالم البشر حيث تعيش مغامرات مختلفة وتقع في حب كين.

الفيلم من إخراج جي جي أبرامز وكتابة آدم ماكاي، وكان من المقرر أن يعرض في دور السينما في 21 يوليو 2023.

تغريم أبطال باربى

وتم تغريم أبطال فيلم باربى بسبب عدم ارتدائهم اللون الوردي، وهو المفضل لدى شخصية باربي الشهيرة.

وروى ريان جوسلينج، الذي يجسد كين: مارجو جاءت بفكرة اليوم الوردي، حيث أجبر الجميع على ارتداء شيء وردي في يوم واحد في الأسبوع، ومن جاء بـ زي مخالف، يتم تغريمه، وكانت مارجو هي من تجمع الغرامات وتتبرع بها لجمعيات خيرية.