خاص| عمرو الخضري يكشف كواليس التعاون مع حمزة نمرة

يشارك الموزع الموسيقي عمرو الخضري، في البوم الفنان حمزة نمرة باغنيتين جديدتين.

وقال الموزع عمرو الخضري في تصريح لـ “صدى البلد”: “العمل مع حمزة نمرة مختلف، فهو فنان يقدم لون غنائي ليس له شبيه، وله شعبية كبيرة واعماله تمس القلوب وسعيد جدًا بالتعاون معه في البومه الغنائي، واتمنى ان تنال الاغاني اعجاب الجمهور”.

يذكر أن انتهى الفنان حمزة نمرة من تسجيل أغنيات ألبومه الموسيقي الجديد "رايق"، والمقرر ظهوره للنور مساء الأربعاء الموافق 19 يوليو.

ويفاجئ حمزة جمهوره العربي بوجبة غنائية دسمة خلال الألبوم الذي يضم في جعبته 13 أغنية، يتم إطلاقها بطريقة تسويقية مختلفة بواقع أغنية جديدة كل أسبوع وتحديدًا في أيام الأربعاء على مدار موسم الصيف.



ويخوض نمرة مغامرة فنية جديدة خلال "رايق" حيث يعتبر أول ألبومات مسيرته الغنائية الذي يتم إطلاقه خلال موسم الصيف، ويحمل في أغنياته مذاقات موسيقية متنوعة بين الموسيقى الشرقية والفيوجن والشعبي مع الفلامنكو والأفروبيت، في حين تتنوع موضوعات أغانيه بين العاطفية والواقعية والشجن وجرعة مركزة من البهجة والتفاءل التي تتلاءم مع الأجواء الصيفية.

ويبدأ حمزة رحلة إطلاق ألبومه الجديد بظهور الأغنية الرئيسية "رايق" بطريقة الفيديو كليب الذي تم تصويره في اليونان مع المخرج مصطفى السولي، على أن يتبعها كل يوم أربعاء أغنية أو أغنيتين أسبوعيًا حتى نهاية صدور جميع الأغاني مطلع سبتمبر المقبل.

ويشوق حمزة نمرة جمهوره بتفاصيل الألبوم المنتظر بتوضيح اسم وموعد ظهور كل أغنية من أغانيه، ويعتبر أحد أطول ألبوماته الموسيقية حيث يضم أكثر من "دستة" أغاني من بينها "مرايات" و"رياح الحياة" وأغنية خاصة عن "الإسكندرية"، ومن بينها كليب تم تصويره في بريطانيا مع المخرج العالمي راجا فيردي، الذي أخرج لنجوم عالميين مثل مارشميللو وباسنجر.