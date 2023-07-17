عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أطيب واحد في العالم.. هنا الزاهد تهنئ أحمد السعدني بعيد ميلاده

أحمد السعدني وهنا
أحمد السعدني وهنا الزاهد

هنأت الفنانة هنا الزاهد، الفنان أحمد السعدني بمناسبة عيد ميلاده، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “انستجرام”.

ونشرت هنا الزاهد صورة لها برفقه أحمد السعدني، وعلقت: “كل سنة وانت طيب يا بونزي اطيب واحد في العالم متحمسة تشوفوا مسلسلنا الجديد ٢٢/٧”.

وطرحت الشركة المنتجة لمسلسل سيب و انا اسيب البرومو الرسمى من مسلسلها الجديد«سيب وأنا سيب» عبر صفحتها الرسمية على الانستجرام  و الذى من المقرر أن يعرض المسلسل خلال يوم ٢٢ من شهر يوليو الجارى على منصة شاهد الرقمية.

مسلسل «سيب وانا أسيب» بطولة هنا الزاهد، أحمد السعدني، محمود البزاوي، محمد جمعة، عارفة عبدالرسول، أحمد سلطان، آية سماحة، محمود السيسي، يارا جبران، والمسلسل من تأليف رنا أبوالريش وإخراج وائل إحسان.

الفنانة هنا الزاهد هنا الزاهد الفنان أحمد السعدني احمد السعدنى السعدني مسلسل سيب و انا اسيب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الأرصاد الجوية تصدم المواطنين بشأن موعد انتهاء الموجة شديدة الحرارة

900 جنيه|الذهب يتراجع إلى مستويات تاريخية.. وعيار 21 الآن مفاجأة

خبير تحكيمي يكشف كارثة تحكيمية في مباراة الزمالك وفاركو

القبة الحرارية تضرب القاهرة والمحافظات|الأرصاد تفجر مفاجأة والعظمى تصل 46 لأول مرة

نجم المنتخب| الزمالك يخطف صفقة العمر من الأهلي وبيراميدز.. ورغبة اللاعب حسمت الأمر

الأزمة تتزايد | رد ناري من ميدو على المستشار القانوني للأهلي

فشل صفقة الأهلي المنتظرة .. تفاصيل مثيرة

ميدو يزف بشري سارة بشأن مصير كولر مع الأهلي

موضوعات متعلقة

مهيب عبد الهادي: بيراميدز يفعل بند شراء مصطفى فتحي من التعاون السعودي

2 أغسطس.. محمد رمضان يروج لموعد صدور فيلم ع زيرو

إيمي سمير غانم توجه رسالة إلى حسن الرداد عن فيلمه الجديد بلوموندو

بـ كرة التنس| خالد الغندور يبرز مهاراته الرياضية.. شاهد

أخف دم بالعالم.. دنيا سمير غانم تتفاعل مع تيك توك شقيقتها إيمي

اربط على 4 -1.. تعليق نبيل الحلفاوي على رباعية الأهلي أمام المقاولون

ما يقع إلا الشاطر.. تعليق مثير من كهربا عقب رباعية المقاولون العرب

6 شهور دون الدفع.. خبير لوائح يثير الجدل بسبب غرامة كهربا للزمالك

ترشيحاتنا

الآن رسميًا في البنوك.. سعر الدولار بعد ارتفاع الاحتياطي لمستويات تاريخية

هكذا لفظ ضحايا غواصة تيتان أنفاسهم الأخيرة

5 أسرار للعمل في التسويق الرقمي تشعل السوشيال ميديا

ميدو : الأهلي حسم تجديد عقد مارسيل كولر

أسعار الذهب والدولار وحالة الطقس.. دليلك في نشرة خدمات صدى البلد

تفاصيل جديدة حول حادث جسر شبه جزيرة القرم الروسية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مفاجأة صادمة.. تورم هذه الأماكن في الجسم علامة على مرض خطير

بكاش مايوه.. ميريهان حسين تثير الجدل بإطلالتها على البحر

طريقة عمل ماك آند تشيز مقلي.. بمذاق لا يقام

أسما شريف منير تخطف الأنظار بإطلالتها في دهب| شاهد

فيديو

قلعتها الباروكة.. فنانة شهيرة تقع في ورطة بعد طلب صادم من المذيعة

المتجمهرون دهسوا فرد أمن.. النيابة تكشف كواليس سيدي براني وضبط السيارات المسروقة

الساحر البرازيلي جوستافو سوزا .. كل ما تريد معرفته عن صفقة الأهلي الجديدة «فيديوجراف»

قصة الـ 500 بلاغ .. محامي الأهلي يفتح النار على ميدو و مرتضى منصور «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: امبراطورية الفناء

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: موجة حارة جدًا

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: بعد الإطلاع.. الحماية الجنائية من الاغتصاب الفكري

إسلام منتصر

إسلام منتصر يكتب: أخطاء تخطت زمنها

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: صمت القلم

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الذين استعادوا لنا التاريخ

د.عمرو الديب

د. عمرو الديب يكتب: سيناريوهات تسليم المقاتلات الغربية إلى كييف

هند عصام

هند عصام تكتب: الفلاح الفصيح يكبح جماح الظلم

اﻟﻤﺰﻳﺪ