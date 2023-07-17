أطيب واحد في العالم.. هنا الزاهد تهنئ أحمد السعدني بعيد ميلاده

هنأت الفنانة هنا الزاهد، الفنان أحمد السعدني بمناسبة عيد ميلاده، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “انستجرام”.

ونشرت هنا الزاهد صورة لها برفقه أحمد السعدني، وعلقت: “كل سنة وانت طيب يا بونزي اطيب واحد في العالم متحمسة تشوفوا مسلسلنا الجديد ٢٢/٧”.

وطرحت الشركة المنتجة لمسلسل سيب و انا اسيب البرومو الرسمى من مسلسلها الجديد«سيب وأنا سيب» عبر صفحتها الرسمية على الانستجرام و الذى من المقرر أن يعرض المسلسل خلال يوم ٢٢ من شهر يوليو الجارى على منصة شاهد الرقمية.

مسلسل «سيب وانا أسيب» بطولة هنا الزاهد، أحمد السعدني، محمود البزاوي، محمد جمعة، عارفة عبدالرسول، أحمد سلطان، آية سماحة، محمود السيسي، يارا جبران، والمسلسل من تأليف رنا أبوالريش وإخراج وائل إحسان.