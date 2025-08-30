الإعدام شنقا لعامل أجرى أنهى حياة شقيقه بقنا

قضت محكمة جنايات قنا، بالإعدام شنقاً لعامل أجرى أنهى حياة شقيقه مع سبق الإصرار والترصد بطعنات قاتلة من آلة حادة داخل منزله بقنا.

صدر الحكم برئاسة المستشار مصطفى الجـــاحـــر وعضوية المستشارين محمد مصطفى وعلى مصطفى، فى القضية التى حملت رقم 125 لسنة 2024 جنايات قنا.

ترجع وقائع القضية إلى 4 سبتمبر 2023 عندما عقد المتهم أحمد.س. أ ، ٣٧ عاماً، عامل أجرى، النية لإنهاء حياة شقيقه محمد، لوجود خلافات بينهما، فأعد آلة حادة وتوجه بها إلى منزل شقيقه، وأنهى حياته بطعنات نافذة.

وأثناء خروجه شاهده أحد الجيران وبيده آلة حادة ملطخة بالدماء، وأقر بأنه أنهى حياة شقيقه، وفور دخول الأهالى لمنزل المجنى عليه وجد مطروحاً على الأرض وبه طعنات متفرقة تسيل منه الدماء.

وجرى إخطار أجهزة الأمن والتى تبين لها وفاة المجنى عليه، نتيجة طعنات متفرقة بالجسم، تضمنت وجود جرح بالرقبة وجرح نافذ بمنتصف الصدر من الناحية اليمنى وعدة جروح بالقدم اليسرى حول الركبة، وتمكنت قوة أمنية من ضبط المتهم والسلاح المستخدم فى الجريمة.

وأحيل المتهم إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات مع المتهم، والذى أقر بارتكاب الجريمة وقام بتمثيلها أمام فريق النيابة، وجرى إحالته إلى محكمة جنايات قنا، والتى قضت بالإعدام شنقا على المتهم، بتهمة قتل شقيقه عمداً مع سبق الإصرار على ذلك، بأن بيت النية وعقد العزم على قتله، وأحرز سلاح أبيض سكين بغير مسوغاً قانونياً أو مبرر من الضرورة المهنية أو الحرفية.