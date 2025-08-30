قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
آخر موعد للتقديم في سكن لكل المصريين 7
نكونكو يرحل عن تشيلسي وينضم إلى ميلان الإيطالي
حماس تدعو لترجمة الإدانات الدولية لإجراءات رادعة ضد الاحتلال الإسرائيلي
التحريات تكشف ممتلكات سوزي الأردنية بعد التحفظ المؤقت على أموالها
رشا عبد العال: 10 مليارات جنيه قيمة الضريبة المحصلة عن تسوية المنازعات والتصرفات العقارية
بتوجيهات الرئيس.. اتصالات مكثفة لوزير الخارجية بشأن الملف النووى الايرانى
أغمى عليها.. تفاصيل محاكمة بنت مبارك وتأجيلها لجلسة 13 سبتمبر
عبد العاطي لنظيرته اللاتفية: المجتمع الدولي يجب أن يوقف الانتهاكات الإسرائيلية
قبل مباراته الـ 50.. ماذا حقق ميسي في مسيرته مع النهائيات؟
بمهرجان مراسي.. محمد حماقي ونانسي عجرم يحييان حفل الليلة
بعد ارتفاع معدلاتها.. خبراء: الولادة القيصرية ناقوس خطر يهدد حياة الأم وطفلها
بث مباشر .. نقابة القراء تختار نقيبها واستمرار أعمال التصويت وسط إقبال كثيف
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

الإعدام شنقا لعامل أجرى أنهى حياة شقيقه بقنا

محكمة جنايات قنا
محكمة جنايات قنا

قضت محكمة جنايات قنا، بالإعدام شنقاً لعامل أجرى أنهى حياة شقيقه مع سبق الإصرار والترصد بطعنات قاتلة من آلة حادة داخل منزله بقنا.

صدر الحكم برئاسة المستشار مصطفى الجـــاحـــر وعضوية المستشارين محمد مصطفى وعلى مصطفى، فى القضية التى حملت رقم 125 لسنة 2024 جنايات قنا.

ترجع وقائع القضية إلى 4 سبتمبر 2023 عندما عقد المتهم أحمد.س. أ ، ٣٧ عاماً، عامل أجرى، النية لإنهاء حياة شقيقه محمد، لوجود خلافات بينهما، فأعد آلة حادة وتوجه بها إلى منزل شقيقه، وأنهى حياته بطعنات نافذة.

وأثناء خروجه شاهده أحد الجيران وبيده آلة حادة ملطخة بالدماء، وأقر بأنه أنهى حياة شقيقه، وفور دخول الأهالى لمنزل المجنى عليه وجد مطروحاً على الأرض وبه طعنات متفرقة تسيل منه الدماء.

وجرى إخطار أجهزة الأمن والتى تبين لها وفاة المجنى عليه، نتيجة طعنات متفرقة بالجسم، تضمنت وجود جرح بالرقبة وجرح نافذ بمنتصف الصدر من الناحية اليمنى وعدة جروح بالقدم اليسرى حول الركبة، وتمكنت قوة أمنية من ضبط المتهم والسلاح المستخدم فى الجريمة.

وأحيل المتهم إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات مع المتهم، والذى أقر بارتكاب الجريمة وقام بتمثيلها أمام فريق النيابة، وجرى إحالته إلى محكمة جنايات قنا، والتى قضت بالإعدام شنقا على المتهم، بتهمة قتل شقيقه عمداً مع سبق الإصرار على ذلك، بأن بيت النية وعقد العزم على قتله، وأحرز سلاح أبيض سكين بغير مسوغاً قانونياً أو مبرر من الضرورة المهنية أو الحرفية.

قنا آلة حادة محكمة جنايات قنا أخبار قنا الإعدام شنقا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

البلوجر هاجر سليم

خلاص حرمت .. هاجر سليم تنهار أمام مباحث الأداب

أسعار الدواجن

بعد انخفاض الفراخ الحمراء .. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم

صورة تعبيرية

يطبق خلال أيام.. كيفية حساب أجر موظفي القطاع الخاص بقانون العمل الجديد

آية تجلب الرزق في ثانية

آية في القرآن تجلب الرزق في ثانية.. رددها الآن واستعد للغنى

البلوجر هاجر سليم

فلاشة مليانة.. فيديوهات هاجر سليم المخـ لة بالآداب تضعها في الكلبش

بيتك في مصر

مزيا خاصة للمغتربين .. فتح باب الحجز اليوم بمبادرة بيتك في مصر .. إسكان فاخر ومتوسط

نورا دانيال - راقصة الأثرياء

منع نورا دانيال راقصة حفلات الأثرياء من مغادرة البلاد

الزمالك

أحمد ياسر يتغزل في لاعب جديد عوض جماهير الزمالك عن رحيل زيزو

ترشيحاتنا

نشرة المرأة والمنوعات

نشرة المرأة والمنوعات | منشور يحذر الفتيات من سرقة صورهن ونشرها بمواقع إباحـ ية .. طرق لحماية طفلك من الشرقة آثناء الرضاعة

‏ChatGPT

مفاجآت في واقعة تخلص شاب من حياته بمعاونة ChatGPT.. تفاصيل

الطفلة مايان

بعد وفاة مايان.. 5 طرق لحماية طفلك من الشرقة آثناء الرضاعة

بالصور

برفقة زوجها.. هاجر أحمد تستعرض جمالها

هاجر أحمد
هاجر أحمد
هاجر أحمد

في عيد ميلادها الـ 22.. 10 صور رومانسية لـ ليلى أحمد زاهر رفقة زوجها

ليلى زاهر
ليلى زاهر
ليلى زاهر

أفضل 3 سيارات الشباب تحت سن العشرين.. كيف تختار؟

سيارات الشباب
سيارات الشباب
سيارات الشباب

شركة لوتس للسيارات تسرح عمالها لتجنب الإفلاس

لوتس
لوتس
لوتس

فيديو

ممتلكات سوزي الأردنية

التحريات تكشف ممتلكات سوزي الأردنية بعد التحفظ المؤقت على أموالها

ردود شمس البارودي

شمس البارودي تكسر صمتها: هدايتنا لله وحده وحب عمري باقي في قلبي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: طفلة الشيبسي والترند الحقيقي

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: العيسى وصناعة الفقيه المجدد

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الاعتذار في الزواج… قوة لا ضعف

أحمد سالم - مدير تحرير صدى البلد

أحمد سالم يكتب: هؤلاء المرشحون.. لا تستمع إليهم

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: منصات التأثير الثقافي والديني.. الاختراق الناعم

المزيد