أخبار جنوب سيناء| ضبط 1.7 طن مخدرات بحوزة أخطر تاجر.. والجبهة الوطنية تطلق برنامجا تدريبيا عن الانتخابات
أول ظهور لـ حسن شحاتة بعد تعافيه من الوعكة الصحية الأخيرة
مضغوط نفسيًا.. أحمد ياسر يعلق على مستوى زيزو في مباراة المحلة
أخبار بني سويف| افتتاح مسجد النور بقرية البهسمون.. والمحافظ يبحث مطالب المواطنين بعد صلاة الجمعة
أسرع طريقة لتحضير خضار الكسكسي في البيت
كنز إسكوبار المفقود | حكاية 600 مليون دولار أحيت أسطورة بارون المخدرات.. تفاصيل مثيرة
هل يجوز الاحتفال بالمولد النبوي؟.. فعله عامة المسلمين عبر القرون
محسن صالح: لو تأخرت إقالة كولر مباراة واحدة كان الأهلي خسر الدوري
أسعار ومواصفات تويوتا كامري 2025 في السعودية
السيطرة على حريق داخل مستشفى الحسين الجامعي بالجمالية
إنت فين يا عمر؟.. محمد عمارة يفتح النار على نجم الأهلي
حريق داخل مستشفى الحسين الجامعي.. وسيارات الإطفاء تحاول السيطرة عليه
أحمد حسن يكشف بديل يورتشيتش في بيراميدز

يمنى عبد الظاهر

كشف أحمد حسن، نجم الكرة المصرية السابق، عن بديل الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، حال إقالته من منصبه.

ويلتقي بيراميدز مع الأهلي في التاسعة مساء اليوم السبت، على استاد السلام، في الجولة الخامسة من بطولة الدوري الممتاز.

وقال أحمد حسن، في تصريحات تلفزيونية عبر فضائية “دي إم سي”: "لو بيراميدز تعرض للخسارة أمام الأهلي، بنسبة كبيرة سيتم إقالة يورتشيتش، في ظل النتائج السلبية التي يحققها الفريق منذ بداية الموسم".

وأضاف: “أيمن الرمادي، المدير الفني السابق لنادي الزمالك هو الأقرب لتولي تدريب بيراميدز حال إقالة يورتشيتش، حيث حدثت جلسة وتواصل من مسؤولي بيراميدز مع المدير الفني لعرض عليه تدريب الفريق في الفترة المقبلة حال الخسارة أمام الأهلي”.

