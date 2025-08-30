أحمد حسن يكشف بديل يورتشيتش في بيراميدز

كشف أحمد حسن، نجم الكرة المصرية السابق، عن بديل الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، حال إقالته من منصبه.

ويلتقي بيراميدز مع الأهلي في التاسعة مساء اليوم السبت، على استاد السلام، في الجولة الخامسة من بطولة الدوري الممتاز.

وقال أحمد حسن، في تصريحات تلفزيونية عبر فضائية “دي إم سي”: "لو بيراميدز تعرض للخسارة أمام الأهلي، بنسبة كبيرة سيتم إقالة يورتشيتش، في ظل النتائج السلبية التي يحققها الفريق منذ بداية الموسم".

وأضاف: “أيمن الرمادي، المدير الفني السابق لنادي الزمالك هو الأقرب لتولي تدريب بيراميدز حال إقالة يورتشيتش، حيث حدثت جلسة وتواصل من مسؤولي بيراميدز مع المدير الفني لعرض عليه تدريب الفريق في الفترة المقبلة حال الخسارة أمام الأهلي”.