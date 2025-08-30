بيراميدز يثير الجدل قبل لقاء الأهلي بمنشور غامض

أثارت الصفحة الرسمية لنادي بيراميدز عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، حالة من الجدل بمنشور غامض قبل لقاء الأهلي اليوم، السبت، في منافسات بطولة الدوري الممتاز.

منشور بيراميدز على الصفحة الرسمية

منشور بيراميدز

ويستعد بيراميدز لخوض مباراة جديدة بالدوري المصري أمام الأهلي، فى الجولة الخامسة لمسابقة الدوري المصري.

ويواجه فريق بيراميدز أزمة بسبب الغيابات المؤثرة قبل مواجهة الأهلي مساء اليوم السبت على استاد السلام ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري المصري الممتاز.

تشكيل بيراميدز بطل أفريقيا المتوقع أمام الأهلي

أحمد الشناوي

محمد حمدي - على جبر - أحمد سامى - توفيق

الكارتي - بلاتي توريه - مهند لاشين

أحمد عاطف قطة - إيفرتون دا سيلفا

ماييلى

موعد مباراة الأهلى وبيراميدز

يواجه فريق الأهلي نظيره بيراميدز في التاسعة مساء اليوم، السبت، على ستاد السلام فى الجولة الخامسة لمسابقة الدوري المصري.

وتذاع مباراة الأهلي وبيراميدز عبر قناة “أون تايم سبورت”.

ويسعى النادي الأهلي للحفاظ على لقب الدوري.

وافتتح الأحمر مشواره بالنسخة الحالية لبطولة الدوري بالتعادل 2-2 مع مودرن سبورت ثم الفوز على فاركو 4-1.