موعد مباراة إنتر ميامي وسياتل ساوندرز في نهائي كأس الدوريات

يستعد فريق إنتر ميامي الأمريكي، لمواجهة سياتل ساوندرز على ملعب لومن فيلد في نهائي كأس الدوريات 2025.

موعد نهائي كأس الدوريات 2025

وتنطلق مباراة إنتر ميامي وسياتل ساوندرز في نهائي كأس الدوريات 2025، عند تمام الساعة الثالثة صباح يوم الاثنين المقبل، بتوقيت القاهرة.

وحجز إنتر ميامي تذكرته إلى نهائي كأس الدوريات 2025 بعد فوزه 3-1 على منافسه أورلاندو سيتي، حيث سجل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي هدفين.

أهداف مباراة إنتر ميامي وأولاندو

افتتح أولارندو التسجيل قبل نهاية الشوط الأول مباشرة، عندما سدد ماركو باساليتش الهدف الأول بقدمه اليسرى.

ولم يتمكن ميامي من تسجيل أي هدف حتى وقت متأخر للغاية، وساعده في ذلك البطاقة الحمراء التي حصل عليها ديفيد بريكالو في الدقيقة 75.

وأتيحت الفرصة لميامي للعودة إلى اللقاء عبر ركلة جزاء، نفذها ميسي بهدوء في الزاوية اليمنى السفلى.

سيطر ميامي على المباراة، وفي الدقيقة 88 كانت هجمة تيكي تاكا رائعة داخل منطقة الجزاء بين ميسي وزميله القديم جوردي ألبا، انتهت بهدف ثانٍ سجله ميسي.

وجاءت الضربة القاضية لميامي في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع للشوط الثاني، بتوقيع الجناح الأيسر تيلاسكو سيغوفيا.