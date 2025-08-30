قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رياضة

محمد علي بن رمضان على رأس قائمة تونس لمعسكر سبتمبر

محمد علي بن رمضان
محمد علي بن رمضان
سارة عبد الله

تواجد محمد علي بن رمضان، لاعب النادي الأهلي ضمن قائمة منتخب تونس في معسكر سبتمبر المقبل في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.

قائمة منتخب تونس

وأثار لاعب خط الوسط التونسي الدولي محمد علي بن رمضان القلق داخل صفوف النادي الأهلي بعد تعرضه لإصابة عضلية خلال مواجهة الفريق أمام غزل المحلة، والتي انتهت بالتعادل السلبي ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

تفاصيل الإصابة والفحوصات المنتظرة

خلال مجريات اللقاء، شعر بن رمضان بآلام في العضلة الخلفية أجبرته على التوقف وطلب التدخل الطبي، قبل أن يقرر الجهاز الفني استبداله حفاظًا عليه من تفاقم الإصابة.

ويستعد فريق الأهلي لخوض مباراة جديدة بالدوري المصري أمام بيراميدز، فى الجولة الخامسة لمسابقة الدوري المصري.

ويعاني الأهلي من غيابات عديدة في مباراة بيراميدز، حيث يستمر غياب مروان عطية وياسر إبراهيم بسبب الإصابة، حيث أجرى الأول جراحة الفتق، فيما يعانى الثانى من تمزق فى عضلة الفخذ اليسرى.

غيابات الأهلي أمام بيراميدز اليوم 

محمد سيحا لأسباب فنية.
ياسين مرعي للإصابة.
ياسر إبراهيم للإصابة.
محمد شكري للإصابة.
مروان عطية لعدم الجاهزية.
إمام عاشور لعدم الجاهزية.
عمر كمال عبد الواحد لأسباب فنية.
محمد عبد الله لأسباب فنية.
أحمد عبد القادر لأسباب فنية.

موعد مباراة الأهلى وبيراميدز

يواجه فريق الأهلي نظيره بيراميدز في التاسعة مساء اليوم، السبت، على ستاد السلام فى الجولة الخامسة لمسابقة الدوري المصري.

وتذاع مباراة الأهلي وبيراميدز عبر قناو “أون تايم سبورت”. 

ويسعى النادي الأهلي للحفاظ على لقب الدوري.

وافتتح الأحمر مشواره بالنسخة الحالية لبطولة الدوري بالتعادل 2-2 مع مودرن سبورت ثم الفوز على فاركو 4-1.

محمد علي بن رمضان الأهلي منتخب تونس معسكر سبتمبر

