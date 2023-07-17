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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

السوشيال ميديا.. خبير لوائح يثير الجدل بسبب غرامة كهربا للزمالك.. ومحمد رمضان يروج لموعد صدور فيلم ع زيرو

كهربا
كهربا

نشر موقع «صدى البلد»، العديد من الموضوعات الإخبارية التي تهم الشارع المصري والمتداولة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ونستعرض فيما يلي أبرز العناوين المنشورة خلال الساعات الماضية:

6 شهور دون الدفع.. خبير لوائح يثير الجدل بسبب غرامة كهربا للزمالك

علق خبير اللوائح عامر العمايره، علي غرامة محمود عبد المنعم كهربا، لاعب نادي الأهلي، المالية إلي نادي الزمالك، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتب عامر العمايره: “‏اليوم أكمل محمود عبد المنعم كهربا 6 شهور من المشاركة فى جميع البطولات المحلية والدولية مع النادى و المنتخب دون أن يدفع سنتا واحدا لنادى الزمالك”.

2 أغسطس.. محمد رمضان يروج لموعد صدور فيلم ع زيرو

روج الفنان محمد رمضان، لموعد صدور فيلمه الجديد “ع الزيرو”، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”.

وكتب محمد رمضان: “2/8/2023 بجميع دور العرض”.

ما يقع إلا الشاطر.. تعليق مثير من كهربا عقب رباعية المقاولون العرب

واصل النادي الأهلي عروضه القوية فى بطولة الدروي بعد الفوز الكبير الذى حققه على المقاولون العرب بأربعة أهداف مقابل هدف واحد، فى المباراة التى أقيمت بينهما باستاد الجبل الأخضر ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز لكرة القدم.

ونشر محمود عبد المنعم كهربا، لاعب نادي الأهلي، فيديو له وهو “يقع” خلال نزوله من باص النادي الأهلي، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “انستجرام”.

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