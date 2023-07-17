ما يقع إلا الشاطر.. تعليق مثير من كهربا عقب رباعية المقاولون العرب

واصل النادي الأهلي عروضه القوية فى بطولة الدروي بعد الفوز الكبير الذى حققه على المقاولون العرب بأربعة أهداف مقابل هدف واحد، فى المباراة التى أقيمت بينهما باستاد الجبل الأخضر ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز لكرة القدم.

ونشر محمود عبد المنعم كهربا، لاعب نادي الأهلي، فيديو له وهو “يقع” خلال نزوله من باص النادي الأهلي، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “انستجرام”.

وعلق كهربا علي الفيديو عبر خاصية “الاستوري”، كاتبًا: “ما يقع إلا الشاطر”.

الأهلى بفوزه على المقاولون رفع رصيده الى 81 نقطة بدون أى خسارة فيما توقف رصيد المقاولون عند44 نقطة لينهى الدوري فى المركز السابع.

وتوج الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بلقب الدوري رقم 43 فى تاريخه تحت قيادة مارسيل كولر المدير الفني للفريق .